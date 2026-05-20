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Campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia se refirió a la reacción de Roger Martínez tras no ser convocado

Andrés Orozco afirmó que siempre van haber jugadores inconformes tras una convocatoria, pero que el seleccionador no se puede fijar únicamente en el momento actual

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El ex director técnico afirmó que hay que tener todo en cuenta para hacer una convocatoria - crédito Diego Suárez/Infobae

La ausencia de Roger Martínez en la prelista de la selección Colombia para el próximo Mundial sigue generando repercusiones. El delantero, que atraviesa un buen momento futbolístico en el fútbol árabe, reaccionó inicialmente con molestia en sus redes sociales luego de conocerse que no hacía parte del grupo preliminar de convocados revelado hace una semana por Néstor Lorenzo.

A través de una publicación, el atacante lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó y que muchos interpretaron como una crítica directa hacia el seleccionador nacional. “Rosquero” y “no sabe de fútbol”, fueron algunas de las frases que más ruido generaron en medio del debate alrededor de la convocatoria. Sin embargo, días después, el propio jugador bajó el tono de sus declaraciones y, ante los micrófonos, se mostró más tranquilo y mesurado frente a la situación.

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El campeón de Copa América con Colombia, Andrés Orozco, describe las cualidades del delantero Durán como futbolista - crédito Diego Suárez/Infobae

En medio de la controversia, Andrés Orozco, campeón de la Copa América 2001 con la selección Colombia y actual director técnico, entregó su opinión sobre este tipo de situaciones y explicó cómo se manejan internamente desde la perspectiva de un entrenador.

Siempre van a existir jugadores y personas inconformes con una convocatoria o con una ausencia. Cada uno pensará que tiene méritos para estar”, afirmó Orozco en diálogo con este medio.

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El exfutbolista, que además tuvo un amplio recorrido en el fútbol colombiano, aseguró que entiende la frustración que puede sentir un jugador cuando considera que atraviesa un buen momento deportivo y aún así no recibe el llamado a la selección nacional. No obstante, explicó que detrás de cada convocatoria existen múltiples factores que van más allá del rendimiento individual.

Eso también depende de gustos y de los jugadores que no solamente el profe Lorenzo, sino todo su cuerpo técnico, han evaluado durante todo el proceso”, comentó.

Roger Martínez había vuelto a entrar en el radar de muchos aficionados luego de recuperar protagonismo en Arabia Saudita. Su nivel futbolístico llevó a que parte de la opinión pública pidiera nuevamente una oportunidad en la selección Colombia, especialmente por la experiencia que ya tiene en procesos anteriores y por las variantes ofensivas que puede ofrecer.

Sin embargo, Orozco recordó que Lorenzo también prioriza la continuidad y el conocimiento que tiene sobre el grupo que ha venido acompañándolo durante toda la Eliminatoria y la reciente Copa América.

No solamente se analiza el momento actual. También se tiene en cuenta a los jugadores que han peleado esta clasificación con el cuerpo técnico convocatoria tras convocatoria”, señaló.

El campeón continental con Colombia insistió en que ser seleccionador nacional implica tomar decisiones complejas y, muchas veces, imposibles de hacer coincidir con las expectativas de todo el país. “Es muy difícil tener contento a todo el mundo”, resumió.

Además, explicó que en una convocatoria también pesan aspectos relacionados con la convivencia y el funcionamiento interno del grupo, especialmente pensando en competencias largas como un Mundial.

La convivencia es fundamental para encarar esos torneos. Se evalúan muchas cosas para llamar a un jugador, no solamente lo que hace dentro de la cancha”, expresó.

Precisamente, esa reflexión aparece en un momento donde la selección Colombia atraviesa varios debates relacionados con nombres propios. Casos como el de Jhon Jader Durán, Sebastián Villa y ahora Roger Martínez han abierto discusiones sobre qué tanto deben influir los aspectos extrafutbolísticos y la armonía del grupo al momento de elaborar una convocatoria.

En el caso específico de Roger, Orozco evitó entrar a juzgar la reacción inicial del delantero, aunque sí dejó entrever que entiende las emociones que rodean este tipo de decisiones. Desde su experiencia como jugador profesional y ahora entrenador, considera normal que exista frustración en quienes sienten que tienen argumentos deportivos suficientes para vestir la camiseta de la selección.

Roger Martínez no ha sido parte del proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia - crédito EFE
Roger Martínez no ha sido parte del proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia - crédito EFE

Seguramente el cuerpo técnico evalúa si un jugador encaja en la idea, en el grupo y en la dinámica que ya vienen construyendo desde hace tiempo”, añadió.

Roger Martínez, que fue una de las piezas importantes de Colombia en procesos anteriores y tuvo protagonismo en la Copa América de 2019, ahora deberá seguir trabajando para intentar regresar al radar de Néstor Lorenzo. Mientras tanto, la polémica por su reacción continúa dividiendo opiniones entre quienes consideran entendible su inconformidad y quienes creen que los mensajes publicados estuvieron fuera de lugar.

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