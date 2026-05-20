Así reaccionaron los niños de fundación en Uganda al saber que estarán con Shakira en la final del Mundial 2026: “Vengan a bailar conmigo”

Los pequeños no udieron contener la emoción de estar junto a la colombiana en la final - crédito @akram_ghettokids/IG

Shakira será una de las tres artistas que estarán en el show de medio tiempo -por primera vez en la historia de las finales de los mudiales- que se desarrollará el 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.

Para ese día, la colombiana anunció que escogería a aquellos grupos de bailarines que se le midieran a realizar la coreografía de su canción del mundial Dai Dai, para quela acompañaran en el escenario.

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“A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó Shakira en entrevista con Noticias Caracol.

Tras confirmar la participación de Ghetto Kids de Uganda en la final del Mundial 2026, Shakira invitó a niños de todo el mundo a enviar sus videos bailando “Dai Dai” para unirse a su show de medio tiempo. “Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en sus redes - crédito Shakira

La cantante cumplió lo prometido y con un video confirmó a los pequeños integrantes de Ghetto Kids Foundation que estarían junto a ella.

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“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda“, dijo la cantante, agregando que aún faltan invitaciones por repartir.

La reacción del conjunto africano quedó grabada en video y fue difundido en sus canales de comunicación. En el clip se ve a uno de los pequeños viendo el video de la barranquillera y sale corriendo a donde se encuentran sus demás compañeros.

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La cantante busca que niños de todo el mundo compartan el escenario con ella en el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial - crédito @ghettokids_tfug/ Instagram

Reunidos en el salón donde se encontraban, los menores se emcionan y estallan en una algarabía, pues será la primera vez en que participen en una fiesta mundialista durante la clausura.

Entre saltos, bailes improvisados y gritos, revoleando las camisetas, los integrantes de la agrupación expresaron dejaron ver la emoción que esta noticia les producía.

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Comentarios como: “Que emoción ver los niños felices👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️ Gracias Shak"; “No nos sorprende, ella sabe la emoción que genera el mundial y los niños no se pueden quedar atrás”; “Los niños cumplieron un sueño de poder bailar junto a la colombiana, Shaki siendo Shaki”, entre otros.

La respuesta de la fundación

El mensaje fue replicado por el grupo de jóvenes bailarines con un video en el que volvieron a bailar al ritmo de Dai Dai con un mensaje para la colombiana: “Hey @shakira Yes we Want to Perform with You! ❤️⚽️This would Be a Dream Come true for us and for Uganda and Africa! 🌎 (Oye Shakira, si queremospresentarnoss contigo, esto sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y Africa)".

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Y es que el objetivo de la colombiana con el estreno de la canción del mundial en colaboración con FIFA Global Citizen Education Fund es destinar todos los recursos que se acumulen con las reproducciones del tema para ser destinados en la educación de millones de niños en el mundo.

Shakira recibirá más videos de niños bailando 'Dai Dadi' para que bailen junto a ella en el final de la copa - crédito Visuales IA

Shakira celebró la magnitud de la campaña, que ya ha recaudado más de 40 millones de dólares destinados a programas educativos en todo el mundo, incluidos proyectos en Colombia.

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“Se han recogido cuarenta millones de dólares, eh, para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos, algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades,para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad”, explicó.

Así las cosas, las obras sociales de la colombiana no solo se han ligado a su fundación Pies descalzos, sino que va mucho más allá logrando un récord internacional al trabajar por los niños en el mundo.

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