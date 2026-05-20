Cerraron siete centros estéticos en Bucaramanga por realizar procedimientos quirúrgicos de forma irregular

Las autoridades trabajan para acabar con las clínicas de garaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que realizó siete sellamientos sanitarios en lo corrido de 2026 a establecimientos que presuntamente prestaban servicios de salud sin cumplir los requisitos legales, y cuatro de esos casos corresponden a centros estéticos o spas de Bucaramanga.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, en declaraciones recogidas por Blu Radio, en las que indicó que los procedimientos se realizaban por personal sin la formación médica necesaria y sin condiciones de seguridad.

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Esta información se confirmó el 20 de mayo de 2026, un día después del hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, mujer que murió tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético ubicado al sur de Bogotá, lo que desató la alarma a nivel nacional.

Según la Secretaría de Salud de Santander: “Estamos haciendo inspecciones, vigilancia y control a instituciones que posiblemente no están habilitadas para prestar servicios de salud. Algunos de estos centros estéticos se camuflan bajo la figura de spa y hacen procedimientos de intervención sin cumplir con la normatividad”.

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Ante los resultados de estas visitas, las autoridades sanitarias de Santander encendieron las alertas por el funcionamiento de centros estéticos y spas en la región.

El rostro de Yulixa Toloza motivó denuncias de centros estéticos en todo el país - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Prada pidió a los usuarios revisar, antes de someterse a cualquier intervención, si el establecimiento figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. También solicitó comprobar si el personal cuenta con permisos y certificaciones exigidas y si está inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

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Prada aprovechó su paso por la emisora para pedir a las secretarías de salud municipales hacer barridos para identificar establecimientos clandestinos y avanzar en las investigaciones respectivas.

Joven denunció complicaciones tras una rinomodelación y aumento de labios en un centro estético ilegal

Tras conocerse el desenlace fatal de Yulixa Toloza en Bogotá, salió a la luz el caso de María Fernanda Alfonso, una mujer de 27 años, que denunció malos resultados después de someterse a una rinomodelación y a un aumento de labios en un establecimiento que funciona en un apartamento del barrio San Francisco de Bucaramanga.

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La mujer aseguró al medio que acudió al lugar el 6 de mayo después de ver promociones difundidas en redes sociales. Sin embargo, días después se enteró que la persona que la atendió no era especialista: “Hace poco me enteré de que ella no es doctora, sino auxiliar de enfermería”.

El medicamento inyectado no era ácido hialurónico y puso en riesgo a la paciente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la denuncia de la paciente a Blu Radio, antes del procedimiento pidió consultar el registro del Invima del producto que le sería inyectado, pero los encargados no se lo permitieron al asegurar que se trataba de una marca propia.

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“Al tercer día mi cuerpo empezó a reaccionar. La nariz olía mal, tenía los conductos nasales inflamados y los labios morados con vejigas. Me decían que era normal y que debía esperar ocho días”, aseguró sobre la falta de apoyo que tuvo del personal a cargo tras las complicaciones presentadas.

Alfonso aseguró que, tras el notable deterioro de su estado de salud, acudió a especialistas particulares y a urgencias que le indicaron que la sustancia aplicada era desconocida.

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“Me dijeron que no era ácido hialurónico y que mi cuerpo reaccionó a una sustancia extraña“, además, la persona que le practicó el procedimiento dejó de responderle y la bloqueó de las redes sociales.

Los centros estéticos clandestinos siguen operando en el país sin las condiciones de seguridad adecuadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a la cantidad de situaciones que se han presentado en el país y que salieron a la luz tras la muerte de Yulixa Toloza, las autoridades instaron a la ciudadanía a no confiar en toda la publicidad y verificar si los centros que visitan están autorizados para realizar procedimientos invasivos.

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