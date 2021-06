“Uno no alza la voz por algo que me falte a mí”, Adriana Lucía habla de las amenazas de muerte que ha recibido

Fotografía tomada el pasado 8 de diciembre en la que se registró a la cantante y activista colombiana Adriana Lucía, durante el concierto "Un canto por Colombia", en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Adriana Lucía ha sido una de las artistas colombianas que más ha expresado su opinión sobre la situación coyuntural que vive el país por cuenta de las manifestaciones y la crisis social que ha dejado la pandemia en los ciudadanos, los problemas que atraviesan los jóvenes a la hora de conseguir empleo y otras situaciones que atañen a toda la ciudadanía.

La cantante ha dejado en claro sus posturas en sus redes sociales y hasta ha salido ha cantar en el marco de la protesta que inició desde el 28 de abril de 2021 y que hoy todavía resuena en algunas ciudades. En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ reveló detalles de las amenazas de muerte que ha recibido y los proyectos que tiene.

“Tú no necesitas recibir amenazas directas como he recibido en ocasiones pasadas, para sentir miedo, porque además hay todos los motivos ya que en este país si matan a la gente por hablar”, mencionó la artista.

Debido a la situación que atraviesa el país, la artista también se ha referido a dejar de sentir miedo, quiere seguir alzando su voz de protesta, pues para ella, este sentimiento no le ha impedido seguir comentando y dando sus opiniones sobre las actuaciones del Gobierno nacional y pese a su posición privilegiada seguirá luchando por todo aquel que lo necesite.

“Uno no sale a marchar o a alzar la voz por algo que me falte a mí, se trata de los otros también, no es suficiente con que yo lo tenga – no estamos hablando de lujos ni de camionetas – se trata que la gente merece vivir dignamente”.

Asimismo, la cantante, que recientemente lazó su canción “No hay una vida que no nos duela”, en homenaje a todas las víctimas del paro nacional, siente que los medios de comunicación solamente la han entrevistado para mostrar sus procesos debido a lo que se encuentra realizando.

“Yo sé que muchas personas coinciden conmigo y otras no, de eso se trata, no que pensemos igual sino que a pesar que tengamos pensamientos diferentes quepamos todos en el mismo espacio, hemos vivido la violencia de todas las vertientes y nos ha ido muy mal, pero ya merecemos contar una historia nueva”, puntualizó la activista.

Además, añadió que “es necesario contar una historia nueva donde todos nos podamos poner de acuerdo así pensemos diferente para defender la vida”.

Continuamente, la cantante muestra a través de su cuenta de Instagram su faceta de artista pero lo que pocos conocen de la mujer es que también ha decidido crear empresa como propietaria de un restaurante en Bogotá que ya lleva tres años funcionando.

“Hemos sobrevivido a la pandemia. Al principio, cuando nos tocó cerrar a todos fue muy duro porque las nóminas siguen pero mi esposo y yo tomamos la decisión que queríamos continuar con el proyecto, no sacamos a nadie, tenemos los mismos empleados desde el primer día”.

En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, la artista reveló qué la motivó a lanzar su más reciente sencillo en homenaje a todas las voces de resistencia en los tiempos tan difíciles y complejos pero al mismo tiempo que genera una sensación de esperanza.

