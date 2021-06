Nelson Álvarez, el joven colombiano reconocido como ‘héroe’ de conservación por Disney

Foto tomada de Proyecto Tití en Instagram

Recientemente, el Fondo de Conservación de Disney (DCF por sus siglas en inglés) reconoció a 20 personas como sus héroes de 2020 y entre ellos está un joven colombiano. Con este reconocimiento, la empresa internacional premia a personas de todo el mundo que trabajan para conservar la vida silvestre y proteger las zonas naturales todos los años.

En un mundo que necesita héroes de la vida silvestre más que nunca, el DCF se enorgullece de celebrar a las siguientes 20 personas y equipos premiados en 2020, que se unen a más de 200 héroes de la conservación de Disney apasionados y dedicados reconocidos hasta la fecha en más de 50 países de todo el mundo, señaló DCF.

El colombiano que ingresó en este selecto grupo de 20 personas es Nelson Álvarez, un joven de 24 años y oriundo de Luruaco, Atlántico. Fue nominado y escogido por su trabajo con la conservación del Mono Tití Cabeciblanco y otros proyectos.

A El Heraldo, Nelson contó que desde los 13 años se ha interesado por los temas de conservación del medio ambiente y pertenece a Grupos Ecológicos de Luruaco, con quienes ha realizado diferentes trabajos y proyectos para promover el cuidado de la naturaleza.

“Siempre me ha llamado la atención la naturaleza, de niño me gustaba ir al bosque a cazar animales silvestres y tenerlos como mascotas. Mi patio parecía un zoológico, había guacamayas, loros y otros. Pero no era consciente del daño que estaba ocasionando, no sabía sobre el tráfico ilegal de especies. Todo cambió cuando conocí el programa ‘Cartitilla’ de la Fundación Proyecto Tití”, reveló el colombiano.

Foto tomada de Proyecto Tití en Instagram

De hecho, con este proyecto fue que estuvo nominado a los premios del DCF. Gracias a este trabajo, Álvarez encaminó su amor por la naturaleza con la intención de preservarla y fue así como se acercó al Tití Cabeciblanco y su ecosistema natural.

Tras graduarse de bachiller, el joven luruaquero se dedicó a crear proyectos de reciclaje y educación en niños de colegios para cuidar a este animal que solo habita en la región Caribe colombiana y actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación de su hábitat natural. Álvarez motivaba a la comunidad a reciclar y recolectar botellas y bolsas de plástico, así producir diferentes ideas de emprendimiento reciclable que aportarían también a la conservación de este animal.

Entonces, el Proyecto Tití le otorgó una beca al joven para prepararse como tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, carrera de la que se graduó en 2017. “A través de todos los programas de liderazgo juvenil del Proyecto Tití, Nelson se convirtió en un líder juvenil talentoso, lanzando una campaña puerta a puerta para alentar a su comunidad a reciclar y organizando proyectos comunitarios para recolectar más de 1,000 libras de materiales reciclables y más de 2,000 bolsas de plástico”, se lee en la página del Fondo de Conservación de Disney.

Foto tomada de Proyecto Tití en Instagram

Estos artículos que alguna vez representaron un riesgo para la vida silvestre fueron transformados por artesanos locales en bolsas de ‘ecomochilla’ vendidas para ayudar a proporcionar ingresos a las familias o en postes de cerca duraderos que se usan para mantener seguro el ganado comunitario. Mientras persigue su objetivo de educación para avanzar en su carrera en la conservación, Nelson continúa como voluntario, se lee en la página del DCF.

Por su parte, el joven manifestó al medio barranquillero lo importante que era este reconocimiento para él. “La Fundación Disney viendo mi gran motivación desde el 2011 hasta la fecha, y mis proyectos, decidió otorgarme el premio Héroe de Conservación de Disney en Estados Unidos. Esto me llena de gran orgullo porque participan muchísimas personas del mundo y escogen solo a 20 de ellas”.

El joven agregó que todavía le queda mucho camino por recorrer y que quiere hacer mucho más para transmitir el mensaje apropiado a las nuevas generaciones, por eso actualmente está estudiando para ser Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

SEGUIR LEYENDO: