James Rodríguez, en la lista de futbolistas que buscaría el AC Milán para reforzarse

En la imagen, el centrocampista James Rodríguez, del Everton de Inglaterra. EFE/EPA/Michael Regan/POOL/Archivo

La salida de Carlo Ancelotti como director técnico del Everton para regresar al Real Madrid sigue dejando dudas sobre la continuidad de James Rodríguez en el equipo inglés. Para nadie es un secreto que la principal razón por la que el colombiano fichó por los blues fue la presencia del entrenador italiano, al que considera como un “padre” en el ámbito deportivo, pero ahora que ya no está, podría decir adiós.

Este junio 22, de hecho, la prensa europea comenzó a referirse sobre la posibilidad de que James Rodríguez llegue a uno de los grandes clubes de Italia y, además, ganador en siete ocasiones de la Champions League. Se trata del AC Milan, donde han jugado futbolistas colombianos como el delantero Carlos Bacca y el defensor central Mario Alberto Yepes.

El portal deportivo Sky Sports informó este martes que, tras la salida de Hakan Calhanoglu, el ‘10′ del equipo la más reciente temporada, que ahora jugará con el Inter de Milán, el cuadro rossonero está en la búsqueda de un volante creativo. Uno de los candidatos a quedarse con el puesto será el talentoso zurdo colombiano.

“Tras perder a Calhanoglu, prometido al Inter, el Milan inició la búsqueda del centrocampista ofensivo para ponerlo a disposición de Stefano Pioli. Hay varios nombres en la lista de ejecutivos rossoneri que evaluarán sin prisas, sondeando también a aquellos jugadores considerados redundantes en los grandes europeos”, informó el medio de comunicación.

En la baraja de atacantes que tiene la dirigencia del Milan sobresale, según Sky Sports, Hakim Ziyech (Chelsea), Rafinha (PSG), Amine Adli (Toulouse), Cengiz Ünder (Roma), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) y James Rodríguez.

James Rodríguez en acción ante el Sheffield United. REUTERS/Gareth Copley

Una de las razones por las que al mediocampista cafetero le vendría bien militar en AC Milan es que, como quedó subcampeón de la Serie A, disputará la próxima edición de la Champions League. Por el contrario, Everton no clasificó a ninguna de las competencias a nivel continental; ahora bien, quizá James esté contemplando cumplir el año de contrato que le resta con los toffees, en parte por recibirlo en un momento que no fue el mejor de su carrera.

Las últimas horas también se ha especulado que Jorge Mendes, representante de James —que está de vacaciones al no ser convocado a la selección Colombia para la Copa América—, ofreció al jugador al Atlético de Madrid, que tiempo atrás pretendió su habilidosa zurda, y al Napoli, que buscó contar con él cuando lo dirigió Carlo Ancelotti.

El momento de James, según su primer DT

Desde que se disputaron séptima y octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022, James Rodríguez ha dado de qué hablar en la prensa deportiva por manifestar su descontento al ser desconvocado por el DT Reinaldo Rueda para jugar en la selección Colombia. El referente del combinado tricolor señaló como una “falta de respeto” no haber sido tenido en cuenta para la Copa América que se desarrolla en Brasil.

Sobre la postura del futbolista, su primer entrenador, Hugo Castaño, quien lo dirigió en Envigado, sostuvo: “A James no le podemos desconocer todo lo que ha hecho o ¿cuántas veces hemos tenido un goleador en un Mundial?, pero no estoy de acuerdo en la postura. Como Reinaldo Rueda, yo, en su momento, cuando me preguntaron, no veía James en el mejor nivel por sus lesiones y no continuidad en el juego. Los jugadores se llama por el momento y el momento no era el ideal”.

