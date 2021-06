‘Epa Colombia’ revela su posición favorita en la cama

Sin importar la presunta infidelidad por parte de su novia, que hace tan solo unos meses reveló en redes sociales, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, continúa cosechando su relación amorosa con la jugadora del club de fútbol Santa Fe Diana Celis, con quien tiene grandes sueños para su vida.

Como es costumbre, la influenciadora habilitó en su cuenta de Instagram la casilla de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus seguidores y revelar unos cuantos secretos. En esta ocasión, los usuarios de la red aprovecharon que se encontraba con su novia para preguntar sobre detalles de su relación, que ya lleva varios años.

Uno de los usuarios preguntó a la también empresaria cuál era su posición sexual favorita, sin embargo, Barrera prefirió que la pregunta la respondiera Diana: “Diga las poses tan chimbas, dígala, dígala”.

“Nunca haces, nunca haces poses”, dijo Celis, a lo que Daneidy respondió inmediatamente: “Qué? já amiga, siempre me dicen que para arriba, para abajo, que para un lado, parezco un muñeco. Oiga usted es re falsa no?”, dijo entre risas la influenciadora.

Por lo que se ve en redes sociales, parece ser que su relación vive el mejor momento, sin embargo, como en todas, existen complicaciones. Así lo reveló Daneidy, quien confesó hace unos días ser muy celosa con su novia.

“Yo soy una mujer como celosa, posesiva. Yo si soy celosa, mucho, de uno a cien un cien. Yo me hago unos super videos , creo un súper escándalo”, confesó Barrera mientras le mostraba a sus seguidores uno anillo que le había regalado Diana, a quien se refirió como “mi esposita”.

Posteriormente, ‘Epa’ grabó unas historias con su pareja para agradecerle por el obsequio y aprovechó para preguntarle realmente como era ella en la relación y si era verdad que era celosa.

“Amor, muchas gracias por el anillo. Cierto amor que yo soy un poquito celosa?, pregunta Daneidy a lo que Celis hace énfasis en que era muy celosa. Inmediatamente Barrera reacciona y le pega en el brazo en forma de regaño.

Asimismo, la empresaria manifestó que era así en su relación porque al parecer Diana le saca a veces el mal genio con su comportamiento y por eso ella hace respetar lo suyo. Sin embargo, pidió por que los celos salieran de su cuerpo.

“Ay amiga, yo a veces no quisiera ser tan celosa, es que yo soy re celosa, me meto unos videos, me da mucha rabia que no me respondan rápido. Ay amiga, yo sé que algún día se me pasará este espíritu de celos”, expresó la bogotana.

Cabe recordar que, hace varios meses, ‘Epa Colombia’ se sinceró y habló sobre la fidelidad, teniendo en cuenta el amargo capítulo que vivió con su novia meses atrás. Resulta que fue la misma influenciadora la que contó que supo que la futbolista le era infiel, luego de descubrir que esta le ocultaba conversaciones comprometedoras y hasta eliminaba algunos mensajes.

“Me acabo de dar cuenta que ella salía con una compañera de Santa Fe. Ella me decía, ‘voy para terapias’ y salía para la casa de ella”, añadió Daneidy en aquel entonces. No obstante, tiempo después ambas volvieron a publicar fotos juntas en redes con mensajes de amor, lo que supuso que hubo una reconciliación.

Con todo lo anterior, ‘Epa Colombia’ admitió que muchas mujeres al parecer están interesadas en ella, especialmente ahora, que tiene otras condiciones de vida. Sin embargo, agregó que, aunque le parecen atractivas e interesantes, su relación con Diana Celis es más importante y que por eso no ha buscado nada con alguien más.

