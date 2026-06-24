De La Espriella propone ajuste fiscal: déficit de 4,8 % en 360 días y crecimiento de 5 %

FOTO DE ARCHIVO. Las propuestas económicas de De la Espriella para Colombia. REUTERS/Luisa González

El triunfo de Abelardo De La Espriella abrió la discusión sobre la fórmula económica con la que su próximo Gobierno buscará enfrentar el hueco fiscal, la elevada deuda pública y los mayores costos de financiamiento que hoy presionan las cuentas del país. El reto será estabilizar las finanzas sin frenar el crecimiento económico ni afectar la confianza inversionista.

La información publicada por El Tiempo señala que, en su programa de Gobierno, De La Espriella advierte que Colombia no puede seguir manejando sus finanzas públicas con irresponsabilidad ni “asfixiando” al sector productivo. Para su equipo, de ese manejo dependen la confianza inversionista, la competitividad, la calificación de riesgo y la capacidad de generar riqueza.

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Entre sus primeras propuestas aparece un plan de choque y eficiencia radical del Estado. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ha planteado eliminar gastos innecesarios y ponerle freno al aumento de la burocracia. La meta es generar un ahorro estructural cercano al 3,1 % del PIB.

Ahorro estatal, evasión y crecimiento

El plan contempla recursos por 31,8 billones de pesos derivados de la optimización del Estado, incluyendo eliminación de nómina, asignación adecuada de subsidios a quienes realmente los necesitan, mayor recaudo contra la evasión desde la Dian y venta de activos improductivos.

En entrevista con el mismo medio, De La Espriella resumió su fórmula en tres líneas: bajar costos, recuperar recursos perdidos por evasión, contrabando, corrupción y exenciones, y activar motores de crecimiento. Según dijo, sobre la mesa hay 120.000 millones de pesos en evasión y contrabando, 190 billones en corrupción y 110 billones en exenciones tributarias.

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El programa económico propone estabilizar el déficit fiscal en 4,8 % del PIB durante los primeros 360 días de Gobierno y llevarlo a niveles inferiores al 3,5 % hacia 2030. También plantea que la deuda quede por debajo del 55 % del PIB para ese mismo año.

El punto de partida es complejo. El Gobierno de Gustavo Petro proyectó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 que el déficit cerraría este año en 5,3 % y que sería necesario un recorte superior a 30 billones de pesos para el próximo año.

Las propuestas económicas de De la Espriella para Colombia. EFE/Mauricio Dueñas

Regla Fiscal y apuestas productivas

El análisis citado por El Tiempo recoge la advertencia de Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, quien considera que ese ajuste se queda corto. Según él, Colombia necesita reducir el déficit a un rango entre 3 % y 3,5 % del PIB, lo que implicaría un ajuste cercano a 67 billones de pesos al año.

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Mejía también alertó sobre la carga de intereses, que ya representa 36,9 % del recaudo tributario, frente a un promedio histórico de 22 %, según el Carf. Para el analista, parte del problema es que el ajuste queda atado a una reforma tributaria que tendría que aprobar otro Gobierno y otro Congreso en 2027.

El programa de De La Espriella ancla sus proyecciones en una meta de crecimiento superior al 5 % anual. Restrepo incluso ha dicho que el objetivo es crecer entre 6 % y 7 %, una apuesta que el equipo considera audaz frente al deterioro de las cuentas públicas.

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FOTO DE ARCHIVO. Las propuestas económicas de De la Espriella para Colombia. REUTERS/Luisa González

Además, el nuevo Gobierno plantea cumplir la Regla Fiscal, modificar y simplificar la estructura tributaria, incentivar la inversión privada, reducir la nómina paralela, fusionar agencias redundantes y transformar subsidios eliminando su regresividad.

La agenda también incluye crear un ecosistema proempresa y volver a impulsar el sector minero-energético. En concreto, el programa habla de recuperar la exploración y producción de petróleo y gas con seguridad jurídica, además de transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe.