Mesa Fiscal advierte crisis de finanzas públicas en Colombia y pide ajuste: deuda llegó a 58,5 % del PIB

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

La Mesa Fiscal, integrada por expertos de las universidades de los Andes, Nacional y Javeriana, además del centro de pensamiento Fedesarrollo, lanzó una advertencia sobre el estado de las finanzas públicas en Colombia. Según su análisis, la situación fiscal del país es “preocupante” tanto en el presente como hacia el mediano plazo, por el aumento de la deuda, el deterioro del déficit y las mayores necesidades de financiamiento del Gobierno.

La información publicada por El Tiempo señala que el documento fue trabajado desde noviembre del año pasado por petición del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. El diagnóstico de los expertos apunta a que el país debe iniciar pronto un proceso de ajuste, pues “entre más tarde se inicie el ajuste más costoso resultará”.

PUBLICIDAD

Uno de los datos centrales del informe es el aumento de la deuda neta del Gobierno, que pasó de 41,8 % del PIB en 2015 a 58,5 % del PIB en 2025. Esto representa un incremento de casi 17 puntos porcentuales en una década y muestra el deterioro acumulado de las cuentas públicas.

Dos fajos de billetes de pesos colombianos, uno de 100.000 y otro de 50.000, junto a monedas, representan una considerable suma de dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deuda, déficit y presión de financiamiento

La Mesa Fiscal también alertó sobre el comportamiento del déficit primario. Entre 2005 y 2019, este indicador promediaba apenas 0,2 % del PIB, pero en 2025 llegó a 3,5 % del PIB, según el documento citado.

A ese panorama se suman las necesidades de financiamiento del país, que alcanzaron 10,5 % del PIB, el nivel más alto desde al menos 2011, sin contar los años de pandemia. Para los expertos, estos datos muestran que la presión sobre las finanzas públicas no es un problema menor ni coyuntural.

PUBLICIDAD

El Carf ha señalado que, para estabilizar la deuda alrededor del 60 % del PIB, Colombia necesitaría una consolidación fiscal estructural de entre 4 y 5 puntos del PIB. Esa magnitud del ajuste explica por qué los expertos consideran urgente tomar decisiones en ingresos, gasto e institucionalidad.

En materia tributaria, la Mesa recomienda racionalizar los beneficios fiscales y fortalecer la Dian para combatir la evasión. También propone ampliar la base de declarantes del impuesto de renta y reducir las exclusiones del IVA, acompañando esa decisión con un mecanismo de devolución para hogares vulnerables.

Billetes colombianos de diferentes denominaciones - crédito iStock

El documento también plantea ampliar los impuestos saludables y ambientales. Estas medidas buscan aumentar el recaudo sin depender únicamente de nuevas cargas generales, aunque implican decisiones políticas sensibles para cualquier Gobierno.

PUBLICIDAD

Gasto público y Regla Fiscal

Del lado del gasto, los expertos proponen medidas en sectores de alto impacto presupuestal. En salud, plantean racionalizar beneficios y alinear incentivos. En pensiones, sugieren reformas paramétricas relacionadas con edad, cotización y tasa de reemplazo.

También recomiendan revisar los subsidios a combustibles mediante una regla automática de ajuste de precios, así como mejorar la inversión pública con uso excepcional de vigencias futuras y mayor participación territorial y privada.

La Mesa Fiscal insiste en que la sostenibilidad de las finanzas públicas no depende solo de recaudar más, sino de gastar mejor. Por eso, sus recomendaciones combinan medidas de ingresos, control del gasto y reformas institucionales para evitar que el deterioro fiscal siga acumulándose.

PUBLICIDAD

En el frente institucional, los expertos consideran necesario respaldar la arquitectura actual de la Regla Fiscal y fortalecer sus mecanismos de corrección. También proponen mejorar la cláusula de escape con criterios más precisos, para evitar interpretaciones amplias que debiliten la disciplina fiscal.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Otro de los puntos planteados es avanzar hacia un presupuesto por programas y resultados. Esto permitiría evaluar mejor el impacto del gasto público y conectar los recursos con metas concretas.

El mensaje de la Mesa Fiscal es claro: Colombia enfrenta un deterioro fiscal que exige decisiones oportunas. Para los expertos, aplazar el ajuste aumentaría los costos económicos y políticos de corregir el rumbo de las finanzas públicas.

PUBLICIDAD