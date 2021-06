Jessica Cediel mostró cómo le quedó el rostro tras ataque de su gato

Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Jessica Cediel sorprendió a sus millones de seguidores en rede sociales, para quienes compartió los detalles sobre lo que fue el momento en el que Júpiter, su gato, la atacó y le arañó la cara cuando ella menos se lo esperaba.

“Les voy a mostrar algo muy chistoso: ¿ven esto de aquí y lo que tengo acá? Mi gato me atacó anoche (...) De la nada me tiró la garra súper fuerte y me sacó sangre”, dijo la modelo y presentadora mientras señaló las varias partes de su rostro que resultaron afectadas. Sin embargo, tenía un poco de maquillaje que cubría las cicatrices.

Sobre las razones de lo sucedido, Cediel dice que no se explica qué pasó, pues se encontraba consintiendo al animal cuando este, de repente, reaccionó de una manera que es muy común en esta subespecie pero inesperada para muchas personas.

“A pesar de eso lo amo. Tenía miedo de que me tocara la cara hasta que ya, me la tocó. Les voy a compartir la foto para que se rían conmigo y pues nada, igual eso no quita el amor que tengo hacia mi gato que, como yo misma le digo, es un gato exconvicto y rehabilitado”, agregó la bogotana de 39 años entre risas, antes de mostrar la imagen en la que muestra su cara los momentos posteriores al ataque.

Jessica Cediel tras ataque de un gato

No es la primera vez en la que Jessica Cediel demuestra el amor incondicional que siente por sus mascotas, pues vale recordar que también tiene un perro llamado Perseo, a las cuales les dio coronavirus, según ella misma contó a través de sus redes sociales.

“No entiendo por qué ni cómo fue porque él, normalmente, no sale (Júpiter). La primera vez que lo saqué fue hace como tres meses entonces no sé. Lo peor de todo es que se lo pegó a Perseo porque también empezó con la estornudadera”, reveló la también presentadora de Bingos Felices.

Y aunque el virus podría causar preocupación en las personas, la presentadora de ‘Bingos felices’ le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y les dijo que “todo está bien, bajo control, pero no es malo para nosotros”, pues advierte que todo el tiempo tuvo seguimiento de su respectivo veterinario.

Con lo anterior, cientos de comentarios surgieron en contra de las declaraciones de Jessica Cediel, en los que le piden no desinformar e investigar antes de hacer cualquier pronunciamiento sobre el estado de salud de un ser vivo. Mientras que ella, por su parte, mencionó días después que el perro y el gato lograron superar el coronavirus y su salud mejoró notablemente.

Además, Cediel también fue noticia en días recientes tras conocerse los motivos que habrían llevado a la presentadora a tomar la decisión de salir del segmento del programa de ‘Sábados felices’.

“Estoy haciendo muchas vueltas porque ya me falta muy poquito para irme del país, tengo una propuesta laboral muy interesante a nivel internacional. Entonces, pues nada, estoy como alistando todas las cositas para mi viaje. Así que si en estos días me ven perdida ya saben porque es”, contó en una de sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró en otra de sus publicaciones que recibió una ‘millonaria propuesta’ que fue determinante para tomar la decisión de irse nuevamente a vivir fuera del país. De acuerdo con la revista Vea, “se dice que se va a un país al que aparentemente nunca había ido antes, por lo que no sería Estados Unidos. Otros rumores dicen que incluso podría ser a Japón, a donde viajaría con el fin de cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio, que iniciarán el próximo 23 de julio”.