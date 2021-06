Docentes que no accedan a dar clases presenciales en los colegios no recibirán salario

A partir de julio todos los colegios del país deberán volver a las clases presenciales. - Vía: Colprensa.

Desde el Ministerio de Educación se estableció que para el mes de julio los colegios del país deberán dar inicio a las clases presenciales. Por su lado, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, informó que retomaron actividades desde el pasado 15 de junio.

Hay que tener en cuenta que ya están dispuestos los protocolos de bioseguridad impuestos por parte del Ministerio de Educación para el regreso a clases presenciales y se adelanta la vacunación de los docentes para comenzar con el regreso de estudiantes y maestros a las aulas.

El pasado 18 de julio se emitió la nueva directiva 05 por el Ministerio de Educación. Este nuevo comunicado dice, entre otras cosas, que “todo el personal que labora en los establecimientos educativos debe prestar sus servicios de manera presencial”. Esto significa que todos los profesores, tanto del sector público como privado, deben volver a las aulas.

“Desde julio de 2021 iniciará la presencialidad plena y solo en casos excepcionales se establecerá la posibilidad de prestar el servicio educativo en la modalidad de alternancia”, indica la directiva número cinco emitida por parte del ministerio.

Ante esto no hay excepciones, pues los profesores que voluntariamente no aceptaron ser vacunados y tienen alguna comorbilidad deberán regresar a dictar clases de manera presencial. En caso de no asistir, el ministerio informó en que tendrán el riesgo de “no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes”.

Con esto, las diferentes secretarias de Educación de entidades territoriales certificadas serán las encargadas de estar pendientes del proceso de verificación para proceder al pago de los salarios solo a los docentes que hayan prestado de manera efectiva y oportuna el servicio educativo de manera presencial.

Desde el ministerio se insiste en que luego de dar por finalizadas las vacaciones de mitad de año todos los colegios e instituciones educativas de primaria y secundaria deben regresar a las clases presenciales.

Dicho documento explica las orientaciones para el regreso a la prestación del servicio educativo, según lo estipulado en la Resolución 777 de 2021:

1. El uso de tapabocas es obligatorio, el constante el lavado de manos y la ventilación debe ser la adecuada.

2. El distanciamiento físico de un metro de distancia es obligatorio en todos los espacios de la institución.

3. No se permiten aglomeraciones a la entrada ni salida de los colegios, así como tampoco en el momento en que los menores compren sus alimentos en las cafeterías

4. Se deben evitar las reuniones colectivas presenciales con padres de familia y/o cuidadores.

5. Se deben identificar burbujas de estudiantes, es decir grupos de niños que permanecen juntos toda la jornada para que si se llega dar un caso de contagio de covid-19, se aíslen automáticamente a los menores que departieron con el niño contagiado para no tener que cerrar el establecimiento educativo.

SEGUIR LEYENDO