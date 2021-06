Carlos Antonio Vélez dice que “Mina es un peligro en las dos áreas” y se despacha contra varios jugadores de la Selección Colombia

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Colombia v Peru - Estadio Olimpico, Goiania, Brazil - June 20, 2021 Colombia's Yerry Mina in action with Peru's Christian Ramos REUTERS/Diego Vara

Luego de la derrota de Colombia ante Perú en la Copa América 2021, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez hizo un análisis sobre la actuación del seleccionado nacional. Allí se refirió a varios jugadores a quienes criticó y aseguró que “terminaron las pruebas” para Reinaldo Rueda.

Creo ya terminaron las pruebas… margen de error ya no”, aseguró Vélez y agregó “esto es un ‘stop’ en el camino, no es progreso ni avanzar, es el peor partido de la era Rueda.

“Hay jugadores que ya no. Mina es un peligro en las dos áreas. No me da confianza es un jugador que tiene unas limitantes eternas desde lo técnico” al criticar al jugador del Everton quien fue uno de los que más recibió dardos.

Además, dijo que no se ven mayores variantes en los dirigido por Rueda.

No se resuelve con una idea clara. A ratos el equipo tiene un armazón, pero con marcador adverso no es inteligente ni administra; falta un manual de ruta y es muy grave no tenerlo.

Durante ‘Planeta Fútbol’, Vélez dijo que el entrenador debe acabar con los ensayos.

Creo que terminaron las pruebas, Ya está claro el panorama, lástima que no a todos se les haya dado la misma oportunidad que a otros que no funcionan.

A parte de Mina, criticó a William Tesillo, Sebastián Pérez, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y rescató a jugadores como Mateus Uribe, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja.

Así fue el partido:

Reinaldo Rueda está comenzando a consolidar la nómina titular de la selección Colombia. Quedó en evidencia en el juego contra Perú este 20 de junio. A David Ospina del arco no lo saca nadie. En defensa, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y William Tesillo parecen inamovibles. En el mediocampo, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona también cuentan con el apoyo del DT. Y entre los delanteros, desde los más recientes juegos de las eliminatorias, Duván Zapata es el que ha tenido mayor regularidad.

Al equipo, sin embargo, le sigue faltando concreción en el último cuarto de cancha, tanto con el pase que lleve al gol, como con la definición; contra Perú, al igual que ante Venezuela el partido pasado, se hizo visible. En los primeros 15 minutos del partido, el combinado tricolor tuvo tres opciones claras de gol, de Zapata (1′), Cuadrado (11′) y Miguel Ángel Borja (14′). Pero fueron los dirigidos por Ricardo el ‘Tigre’ Gareca quienes dieron un golpe rotundo.

Luego del primer cuarto de hora, la selección Colombia fue muy dependiente del buen pie de Cardona y de la gambeta de Cuadrado en la última zona del campo de juego. Por la banda derecha, William Tesillo poco aportó en ataque, y por la izquierda, Stefan Medina apoyó, pero le faltó velocidad.

Contrario a los minutos iniciales, los comandados por Rueda no tuvieron sorpresa en el ataque y eso se vio representado en que mermaron las acciones de peligro en el arco de Gallese. Hubo apenas dos aproximaciones en el resto del primer tiempo, de tiro libre, en los que Yerry Mina con incomodidad cabeceó. La poca creación también se debió al poco apoyo en ofensiva de Sebastián Pérez y Barrios.

Segunda Parte

Para afrontar la segunda mitad del partido Colombia salió sin cambios, Rueda creyó que con los mismos 11 inicialistas podía empatar el juego y en efecto así ocurrió: en el minuto 53, en el cobro de un penal que él mismo generó, Miguel Ángel Borja, con jerarquía, venció a Pedro Gallese y anotó el 1-1. Y estuvo cerca del segundo apenas instantes después.

