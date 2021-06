Morat habla de su colaboración con Danna Paola, su nuevo disco, su gira, y el cambio en sus vidas a causa de la pandemia

Morat y Danna Paola

Morat se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, hace un par de semanas, tras sorprender a sus seguidores con su nueva canción, ‘Idiota’, en colaboración con la cantante y actriz mexicana, Danna Paola. El tema, que ya se acerca a las diez millones de reproducciones en YouTube, todavía ocupa el lugar número 15 en la lista de tendencias en esa plataforma. En una rueda de prensa, en la que Infobae tuvo participación, Simón Vargas, Martín Vargas, y Juan Pablo Villamil, tres de los cuatro integrantes de la agrupación bogotana, revelaron detalles de la colaboración con la mexicana, de lo que ha sido su vida durante la pandemia y de lo que se aproxima para ellos con una nueva gira de conciertos.

Tras cuatro años de trabajo sin parar, como lo dijeron ellos mismos, la pandemia se comportó como una especie de vacaciones para ellos. Aunque no fue una manera convencional de hacer una pausa en el camino, sí fue una forma para replantear algunos aspectos de su vida personal y de su trabajo como banda. ‘Idiota’, fue una composición ‘pandémica’, explicó Juan Pablo Villamil, pues aunque empezó a desarrollarse desde antes de la llegada de la covid-19, se terminó durante los días de encierro y cuarentena, a través de videollamadas.

“Ha sido intenso. Es volver a este ritmo que llevábamos antes, al que nos desacostumbramos un poquito, pero eso lo contrarresta la emoción de volver a dar conciertos (...) la pandemia nos aplazo el lanzamiento del disco, pero abrió otros espacios para escribir y para trabajar en el arte. El disco cogió otro tono y otro color”, destacó Martín Vargas que, además, aseguró que la mentalidad y el proceso creativo cambió debido a las circunstancias de la pandemia de coronavirus.

Un año y seis meses después de ausencia en los escenarios, la banda se prepara para empezar su gira de conciertos ‘¿A dónde vamos?’, un tour que lleva por nombre el mismo de una de sus canciones, y que hace referencia a la incertidumbre que vive el mundo respecto al destino de la humanidad respecto a la enfermedad que ya le ha cobrado la vida a millones de personas, y a la esperanza que existe con la vacuna.

“Es una pregunta que hace mucho eco con la coyuntura. Yo creo que todo se resume en las incógnitas de: bueno, ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Qué cambia? Desde lo más específico de, ¿Dónde vamos a tocar? ¿Cuándo van a haber conciertos? hasta más grande como, ¿será que esto implica algún cambio grande para nosotros como sociedad? En especial ahorita que siento que en tantos países de Latinoamérica hay manifestación social, eso dice muchas cosas. Todo eso se encapsula en ‘¿A dónde vamos?’”, explicó Simón Vargas.

Morat

El tiempo en familia, estar en casa, y el descanso fueron de las cosas que más disfrutaron los intérpretes de ‘Cómo te atreves’, a pesar del miedo que generó la pandemia y de la impotencia que sintieron al estar alejados de los espectáculos en vivo, teniendo en cuenta que es de las cosas que más disfrutan de su carrera.

“No es como que no lo valorara, pero para mi los conciertos, y tocar en vivo, tomaron una doble importancia, es de lo que más disfruto, me encanta salir de gira. Me percibo más consciente de eso, de lo mucho que me gusta mi trabajo, no lo digo para mal, pero llevábamos cuatro años sin parar y estábamos cansados, no de la gente, ni mucho menos, simplemente del ritmo de gira que llevábamos, realmente era muy pesado, pero es un cansancio al que estamos dispuestos a enfrentarnos durante muchos años, porque pensamos hacer esto durante mucho tiempo, somos muy felices haciéndolo”, comentó Villamil a Infobae.

Simón Vargas, por su parte, aseguró, para este portal informativo, que tras año y medio de lo que lleva la pandemia lo que ha cambiado de sí mismo ha sido la nueva comprensión que tiene del concepto ‘equilibrio’, para él, fue confrontante darse cuenta que la llegada de una pandemia fue aquello que los obligó a detenerse y a descansar, “me puso muy en perspectiva sobre mis prioridades en cuanto a calidad de vida. La salud, por ejemplo, yo nunca había hecho ejercicio hasta la pandemia, y creo que eso es algo que a mi me cambia. Eso, el descanso, el tiempo con la familia, siento que para mi se hizo muy obvio como esas cosas se reflejan en calidad de vida. Poder organizar todo eso es un reto gigantesco, pero me parece muy chévere asumirlo”.

Morat, tras su colaboración con Danna Paola, no se cierra a la idea de seguir experimentando con otros artistas, aunque ‘Besos en guerra’, en compañía de Juanes, ha sido la unión musical más especial que han tenido hasta ahora, todavía quedan algunos nombres pendientes: Alejandro Sanz uno de ellos. Para la banda es importante seguir haciendo música con instrumentos reales, y más por estos días cuando instrumentos como la batería, explicó Martín, ha sido reemplazada, en algunas canciones, con percusiones artificiales.

“Hay muchas influencias dentro de la banda. Son cuatro puntos de vista distintos. Fue suerte y mucho trabajo duro. A la gente le gustó la música que nosotros queríamos escribir. Los cuatro somos tipos normales, ordinarios, con los que la gente se identifica. Nos hemos puesto en el plan que como artistas podemos ser personas comunes y corrientes. Ha funcionado, y a la gente le gusta. Somos felices no teniendo que pretender absolutamente nada distinto a lo que somos”, enfatizó Martín.





