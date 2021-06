Daniella Álvarez armó fiesta de champeta en el camerino del ‘Desafío The Box’

Daniella Álvarez en Desafío 2021. Foto Caracol Televisión

Daniella Álvarez sorprende cada día a sus seguidores con los nuevos retos que asume para poner a prueba su tenacidad y su prótesis. Tras un año de la amputación de parte de se pierna izquierda, la presentadora y exreina de belleza ha logrado grandes pruebas como montar bicicleta, patinar o subir escaleras.

Sin duda, unas de las pruebas más importantes para la barranquillera de 33 años han sido el baile y su paso como presentadora en la edición actual del ‘Desafío’. Álvarez es una bailarina nata, pero claramente tras su operación esta es otro de las muchas habilidades que la modelo tuvo que aprender de nuevo, especialmente bailar champeta, su música favorita.

En su paso por el ‘Desafío’, Álvarez ha mostrado los avances que ha tenido en su recuperación, puesto que estar de pie junto a los competidores y caminar por la zona de grabación, que está adecuada en la montaña de Tobia, Cundinamarca, han sido su propio desafío. Aunque en ocasiones los jugadores o la gente de producción deben cargar a la presentadora para escalar la montaña puesto que requiere mucho esfuerzo para ella, la modelo no se ha dejado vencer y sus compañeros han destacado que ella siempre es la primera en querer caminar sola por la montaña, sin importar las condiciones climáticas.

De hecho, en las últimas horas Daniella Álvarez demostró que en medio de las grabaciones del reality ha logrado avances en su equilibrio, el cual no solo le sirve para recorrer la montaña, sino para volver bailar champeta con tranquilidad.

La ex Señorita Colombia reveló un momento que vivió en su camerino, justo antes de una fiesta de champeta que vivió con algunos jugadores de la competencia. Álvarez hizo bailar a todo el equipo de producción que estaba con ella y demostró que el equilibrio que ha fortalecido en los últimos meses le permite ser más arriesgada con sus pasos de baile.

De hecho, ese día la presentadora sorprendió tanto con sus pasos de baile al artista champetero Mr. Black, quien estuvo invitado a esta fiesta del programa, que este la invitó a ser la protagonista de su próximo video musical, oferta que la modelo aceptó de inmediato.

“Estoy en mi salsa, estoy feliz, para mí que Mr. Black haya llegado al ‘Desafío The Box 2021′ ha sido la mejor sorpresa, no solo para los participantes sino para mí que me la gocé hasta el fin”, expresó la modelo en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’. “A mí me encanta y me encanta la champeta, quienes me conocen saben que yo muero por este género musical, soy fan de Mr. Black”, añadió a su respuesta.

Daniella Álvarez abrió nueva boutique en Bogotá

Además de la presentación y el modelaje, Daniella Álvarez tiene su propio emprendimiento, se trata de una boutique de moda que lleva su nombre y en la cual la exreina de belleza vende exclusivos vestidos y conjuntos de gala, así como accesorios de lujo.

Esta semana, la modelo anunció la apertura de una nueva sede de ‘Daniella Álvarez Boutique’ en Bogotá, la cual está ubicada en uno de los centros comerciales más nuevos de la ciudad, Nuestro Bogotá. La exclusiva tienda de moda está en el local 604 del segundo piso.

La tienda también tiene una sede en el centro comercial Atlantis Plaza en la capital, así como en el Zazue Plaza en Santa Marta. Según una información compartida por el medio digital Pulzo, aunque los seguidores de Álvarez aplauden su emprendimiento, critican que el público objetivo de la tienda de moda de la presentadora son mujeres con un gran poder adquisitivo, pues los precios de cada prenda y accesorio son considerados muy altos por algunos.

Un estimado realizado por el medio digital revela que los vestidos cortos y largos de la boutique oscilan entre los $171.000 a $960.000 pesos, mientras las blusas pueden estar en un promedio de $250.0000. Por otro lado, los accesorios que contemplan desde carteras y aretes pueden estar entre los $48.000 y $120.000 pesos.

