Mabel Moreno finaliza las grabaciones de ‘Café’ y Carmen Villalobos le da un hasta luego

La actriz que interpreta a Lucía Sanclemente en el remake de la novela de Fernando Gaitán ‘Café, con aroma de mujer’, se despidió hoy de sus compañeros de camerino y anunció por sus redes sociales que hoy era su último día de grabación.

“Hoy es mi último día de grabación de café solo puedo decir… gracias totales”, texto que escribió en el pie del carrusel de fotos que publicó con algunos atuendos que utilizó en la novela.

Por su parte, Carmen Villalobos hizo lo propio en su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía junto a Mabel Moreno con una frase adicionando cinco corazones, con la que daba la despedida a su compañera de set.

“¡Hoy es el último día de grabación de mi @mabelmoreno1! ¡Te deseo lo mejor del mundo! ¡Que todo lo que hagas de aquí en adelante sea todo un éxito! Te quiero demasiado”.

Al leer el mensaje en las historias de la cuenta de Carmen Villalobos, la actriz grabó a su colega aplaudiendo y le preguntaba si la iría a ver hasta La Calera, donde ella se encontraba grabando su último capítulo, a lo que la antagónica de la serie le dice que ‘no’ entre risas, mientras Mabel le responde con palabras de grueso calibre en forma irónica.

Pero eso no fue lo único que publicó Moreno en sus redes sociales, también grabó el trayecto que recorrió hasta llegar a donde grabaría su última escena. Adicionalmente, mostró los últimos momentos junto a William Levy, protagonista del seriado, Luces Velásquez y Juan David Agudelo, entre otros. Llama la atención de los seguidores que no publicó a su compañera de set Laura Londoño, lo que reflejaría el conflicto entre las dos.

Mabel Moreno habló de su personaje

La nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’, estrenada el pasado 10 de mayo, se ha mantenido en el sexto lugar del rating. Y, aunque no ha logrado acaparar los primeros lugares del registro de audiencias, esto no quiere decir que el remake no tenga fieles seguidores que quieran saber detalles sobre sus actores y personajes.

De hecho, Mabel Moreno, actriz que encarna a ‘Lucrecia Valencia De Castillo’, respondió a la pregunta sobre “lo que más y menos le gusta de su personaje en la novela”.

De este modo, a través de sus historias en Instagram dijo: “Lo que más me gusta de ella es que tiene un buen corazón, es una mujer de buen corazón. Lo que menos me gusta es que sea tan sumisa, tan veleta, que se deje manipular de todo el mundo”.

Mabel Moreno revela lo que más le gusta y lo que menos de su personaje en 'Café, con aroma de mujer'.

Un poco de la carrera de Mabel Moreno

La actriz barranquillera cuenta con una nutrida carrera actoral. Algunas de sus telenovelas más populares son: ‘Novia para dos’ (2008), ' Los caballeros las prefieren brutas’ (2010), ‘Diomedes, el cacique de la junta’ (2015), ‘La ley del corazón’ (2016), la séptima temporada de ‘El señor de los cielos’ (2019), entre otras.

También ha trabajado para la pantalla grande en películas como ‘Uno al año no hace daño’ (2014), dirigida por Juan Camilo Pinzón.

Además, en 2019 fue premiada con un premio India Catalina como ‘Mejor Actriz Antagónica de Telenovela o Serie’ por su personaje de ‘Gema Granados’ en la primera temporada de ‘La reina del flow’, emitida en 2018.

Cabe destacar que, actualmente se puede ver por Caracol Televisión la segunda entrega del famoso seriado colombiano que en 2019 se quedó con el Emmy Internacional como ‘Mejor telenovela’. Esta fue la primera vez que Colombia se quedó con dicho galardón.

