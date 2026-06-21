Colombia

Elecciones 2026 en Colombia: quién lidera las búsquedas en Google a pocas horas de la elección del nuevo presidente

A pocas horas de que se defina el próximo presidente, los colombianos recurren a internet para resolver sus inquietudes

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Ilustración de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ambos retratos tienen gráficos de líneas detrás y la palabra 'Media' aparece en la izquierda.
A horas de terminar las elecciones, los candidatos continúan liderando la conversación digital - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que avanza la segunda vuelta presidencial en Colombia, las tendencias digitales y los datos de participación marcan el pulso de esta jornada.

La apertura de los puestos de votación, que inició hoy a las 8:00 a. m., dio paso a un despliegue de más de 400 mil miembros de la fuerza pública en todo el país para garantizar que los 41 millones de ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto hasta las 4:00 p. m., según anunció el registrador Nacional, Hernán Penagos, desde la plaza de Bolívar en Bogotá.

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La participación ciudadana se ha desarrollado dentro de una vigilancia reforzada y con un sistema electoral respaldado institucionalmente, según remarcó Penagos. Los integrantes de la fuerza pública, aunque no pueden votar, tienen la misión de asegurar la transparencia e integridad del proceso durante toda la jornada.

Dinámica de búsquedas digitales durante la jornada

Transcurridas más de cuatro horas de las votaciones, las tendencias en búsquedas de Google han mantenido sus patrones, reflejando el interés de la ciudadanía en los dos candidatos. Google Trends, que mide la popularidad relativa de los términos y no el volumen exacto, muestra que el nombre de Abelardo de la Espriella sigue liderando en la esfera digital.

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Durante la jornada electoral, las tendencias en Google muestran que Abelardo de la Espriella lidera en búsquedas digitales a nivel nacional - crédito captura de pantalla / Google Trends
Durante la jornada electoral, las tendencias en Google muestran que Abelardo de la Espriella lidera en búsquedas digitales a nivel nacional - crédito captura de pantalla / Google Trends

Desde mayo de 2026, De la Espriella ha encabezado las búsquedas digitales a nivel nacional. Este patrón contrasta con los primeros cuatro meses del año, cuando Iván Cepeda experimentó picos de atención sostenidos, según los registros históricos de Google Trends.

La diferencia en el comportamiento de búsqueda entre ambos candidatos se hace evidente al analizar los promedios horarios: Iván Cepeda registra un promedio de 60 búsquedas por hora, mientras que De la Espriella alcanza 66. Estos datos, aunque cercanos, refuerzan la tendencia observada en las encuestas y en los mercados de predicción.

Distribución geográfica y temáticas de interés

En el caso de Iván Cepeda, el mayor número de consultas proviene del departamento de Risaralda con 100 búsquedas, seguido muy de cerca por Casanare y Caldas, ambos con 98. Las preguntas más frecuentes sobre Cepeda giran en torno a su biografía: usuarios buscan principalmente fotos, detalles sobre su formación académica y antecedentes familiares, como la pregunta sobre quién mató a su padre.

Por su parte, las búsquedas relacionadas con Abelardo de la Espriella muestran una concentración en el departamento de Caldas, que lidera con 100 consultas, seguido por Sucre con 97 y Córdoba con 85. En este caso, las inquietudes de los usuarios se orientan a aspectos personales y familiares: memes sobre el candidato, la cantidad de hijos que tiene y datos sobre su hija, Lucía de la Espriella.

Iván Cepeda lidera en popularidad en el departamento de Risaralda - crédito captura de pantalla / Google Trends
Iván Cepeda lidera en popularidad en el departamento de Risaralda - crédito captura de pantalla / Google Trends

Resultados de la primera vuelta y evolución del favoritismo

Durante la primera vuelta presidencial, celebrada el 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% del total, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, es decir, un 40,90%. Esta diferencia fue interpretada por varios analistas como un indicio de la tendencia para la segunda vuelta, aunque las encuestas y los comportamientos digitales han seguido siendo objeto de análisis.

Los resultados de la primera vuelta han servido como base para proyecciones y estudios de opinión que, hasta el día de hoy, sitúan a De la Espriella como el favorito para la presidencia.

Encuestas y mercados de predicción anticipan el desenlace

Las principales encuestadoras han coincidido en sus proyecciones para la segunda vuelta. Estudios realizados por AtlasIntel entre el 5 y el 10 de junio y del 9 al 11 de junio, así como por Guarumo/Ecoanalítica entre el 8 y el 10 de junio, asignan a De la Espriella una ventaja de 8 puntos porcentuales sobre su contrincante.

Abelardo de la Espriella también es tendencia en el eje cafetero - crédito captura de pantalla / Google Trends
Abelardo de la Espriella también es tendencia en el eje cafetero - crédito captura de pantalla / Google Trends

En la misma línea, la encuesta de CB Global Data, llevada a cabo del 1 al 4 de junio, otorga al candidato una intención de voto del 53%, frente al 47% de Cepeda. Este margen, aunque ajustado, refuerza la percepción de que la elección se definirá por una diferencia moderada, pero clara.

Además de los estudios de opinión, los mercados de predicción han manifestado un marcado favoritismo. En Polymarket, plataforma donde se puede apostar por diversos escenarios electorales, el apoyo a De la Espriella alcanza el 88% para imponerse en la segunda vuelta de este 21 de junio.

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