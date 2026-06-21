Así cerró Polymarket sobre quién podría ganar la Presidencia de Colombia: Abelardo de la Espriella tuvo 83% de probabilidad

Polymarket proyectó amplia ventaja para Abelardo de la Espriella en la recta final de las presidenciales - crédito Charlie Cordero/REUTERS

En medio de una jornada marcada por la expectativa, Colombia define este domingo 21 de junio de 2026 quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

En la segunda vuelta presidencial se enfrentan a Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, senador y aspirante por el Pacto Histórico. El resultado determinará al sucesor de Gustavo Petro, quien concluirá su mandato el 7 de agosto.

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El pulso electoral entre ambos aspirantes se consolidó tras la primera vuelta, donde De la Espriella logró 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% del total, mientras que Cepeda sumó 9.688.361 sufragios, lo que corresponde al 40,90%.

Tras lo anterior, el ambiente político permanece dividido y la atención internacional se mantiene sobre los comicios, considerados determinantes para el rumbo institucional del país.

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Segunda vuelta en Colombia: duelo final entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Polymarket

A pocas horas de conocerse el ganador, las proyecciones de la plataforma internacional Polymarket muestran una clara inclinación de los usuarios hacia el candidato de Defensores de la Patria, atribuyéndole una posibilidad de triunfo del 83%. En contraste, Iván Cepeda aparece con un 18% de probabilidades. Estos porcentajes, reflejan la percepción de los apostantes sobre el desenlace de la jornada.

La campaña electoral ha estado marcada por la polarización, con ambos movimientos intensificando sus mensajes en la recta final.

Esto dijeron las últimas encuestas sobre quién podría ser el próximo sucesor de Gustavo Petro

CB Global Data, una firma de análisis internacional, difundió su más reciente estudio sobre la intención de voto, realizado entre el 13 y el 17 de junio.

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La encuesta situó a Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, en primer lugar con el 50,1% de las preferencias, mientras que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, alcanzó el 45,1%. El voto en blanco sumó el 3,9%. El ajuste en las cifras refleja la evolución de los indecisos, que al principio componían el 3,5% del universo encuestado.

Abelardo de la Espriella encabeza intención de voto en Colombia, pero encuestas reflejaron contienda ajustada - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El informe técnico de CB Global Data señaló que la definición de los votantes aún sin preferencia concreta favoreció una subida paralela de ambos rivales. No obstante, el rechazo a los candidatos permanece alto: un 40% de los participantes afirmó que nunca apoyaría ni a De la Espriella ni a Cepeda.

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La polarización se manifiesta también en los porcentajes de aprobación: el 45,1% expresó su respaldo por Cepeda y el 48,6% aseguró que votaría por el aspirante de la derecha.

El escenario de las encuestas no es homogéneo. El consolidado presentado por Guarumo y Ecoanalítica, citado por El Tiempo, arrojó que De la Espriella obtenía el 52,6%, Cepeda el 45% y el voto en blanco el 2,4%.

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Estas cifras, superiores a las de CB Global Data para el candidato de la derecha, impresionaron por la diferencia, aunque no anularon la competitividad de la contienda.

En contraste, la medición del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Cambio, presentó un margen más ajustado: De la Espriella alcanzó el 48,6% y Cepeda el 44,7%, con un diferencial de apenas 3,9 puntos. Esta reducción del espacio entre los contendientes fue interpretada por analistas como una señal de volatilidad en la intención de voto.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia este domingo 21 de junio de 2026 - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

Otra referencia relevante fue la encuesta de AtlasIntel, contratada por Semana, que otorgó a De la Espriella el 52,2% y a Cepeda el 44,5%. La publicación subrayó que la preferencia por el aspirante de la derecha se mantiene, aunque la diferencia no resulta definitiva.

La única excepción en el conjunto de estudios provino de Celag Data. Su sondeo mostró un escenario revertido: Cepeda registró el 40,8% y De la Espriella el 39,7%. El 7,6% de voto en blanco en este caso marcó el nivel más alto entre todas las mediciones consideradas, dejando la disputa en terreno de empate técnico.

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El análisis transversal de los datos antes de la veda electoral reveló que la mayoría de los estudios sitúa a De la Espriella al frente, aunque con márgenes variables y sin un consenso absoluto.

El voto en blanco se mantuvo como una de las incógnitas más relevantes para el desenlace, con cifras que oscilan entre el 2,4% y el 7,6% según la fuente consultada.

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