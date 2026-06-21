Colombia

María Corina Machado instó a los colombianos a votar con “plena consciencia” por el futuro de la democracia y la libertad del país

La opositora venezolana llamó a los colombianos a valorar el derecho de elegir en la segunda vuelta y advirtió que perder esa posibilidad puede costar años de lucha para recuperarla

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La opositora venezolana llamó a los colombianos a valorar el derecho de elegir en la segunda vuelta y advirtió que perder esa posibilidad puede costar años de lucha para recuperarla. (REUTERS/ARCHIVO)
La opositora venezolana llamó a los colombianos a valorar el derecho de elegir en la segunda vuelta y advirtió que perder esa posibilidad puede costar años de lucha para recuperarla. (REUTERS/ARCHIVO)

La líder opositora venezolana María Corina Machado instó este domingo a los colombianos a votar con “plena consciencia” en la segunda vuelta presidencial, donde se definirá al sucesor de Gustavo Petro entre Abelardo de la Espriella, identificado como ultraderechista, y Iván Cepeda, representante de la izquierda. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, la también premio Nobel de la Paz 2025 señaló que la jornada representa una oportunidad histórica para reafirmar el compromiso democrático y subrayó los riesgos de perder el derecho al sufragio.

Machado advirtió que muchos pueblos “descubren demasiado tarde el valor de poder elegir libremente a sus gobernantes, cuando ese derecho les es arrebatado”, y destacó que en esos casos la recuperación de la democracia implica “largas luchas, e incluso dar la vida”. “Voten hoy con plena consciencia de la oportunidad que tienen y de la responsabilidad que representa vivir en democracia”, expresó, finalizando su mensaje con un llamado a la libertad en Venezuela y Colombia.

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Urnas abiertas para definir la presidencia de Colombia

Las urnas en Colombia abrieron a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y permanecerán disponibles hasta las 16:00 (21:00 GMT). Una vez finalizada la jornada, comenzará el conteo preliminar para establecer quién será el presidente del país para el periodo 2026-2030. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar, distribuidos en 122.016 mesas y 13.742 puestos de votación a nivel nacional. Los colombianos en el exterior han participado desde el 15 de junio en consulados y embajadas habilitados.

La contienda enfrenta a las fórmulas de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, e Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes pasaron a la segunda vuelta tras liderar la primera ronda. En la votación inicial del 31 de mayo, la participación fue del 57,88 %. De la Espriella, apodado ‘el Tigre’, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones (40,98 %).

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La contienda presidencial enfrenta a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo contra Iván Cepeda y Aida Quilcué para el periodo 2026-2030. (REUTERS - Colprensa)
La contienda presidencial enfrenta a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo contra Iván Cepeda y Aida Quilcué para el periodo 2026-2030. (REUTERS - Colprensa)

Las encuestas previas a la jornada daban como favorito a De la Espriella, quien cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Cepeda, por su parte, es aliado de Petro dentro del partido Pacto Histórico.

Petro llamó a votar y rechazar injerencias extranjeras

En las primeras horas del día, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado público a la ciudadanía desde la plaza de Bolívar en Bogotá para ejercer el derecho al voto “como sea”, superando cualquier obstáculo geográfico o logístico. Petro vinculó la jornada con la defensa de la paz, la democracia y la libertad. Señaló que el resultado de la votación definirá el futuro del país y de las familias colombianas, pidió vigilar la transparencia del proceso y aseguró que acatará las decisiones judiciales sobre el proceso electoral. Finalmente, rechazó la injerencia de mandatarios extranjeros en los asuntos internos de Colombia.

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