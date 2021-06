“Hay que tener algo de paciencia”: Duque reconoce retrasos en la reconstrucción de Providencia

A woman wearing a face mask due to the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) is seen inside her house without tiles after the passage of Storm Iota, in Providencia, Colombia November 22, 2020. Picture taken November 22, 2020. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Este viernes 18 de junio, el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció los evidentes retrasos en la reconstrucción de la isla de Providencia, devastada casi en su totalidad por el poderoso paso del huracán Iota el pasado 16 de noviembre, que dejó más de 6.000 damnificados.

Así lo manifestó el primer mandatario durante una visita por el archipiélago de San Andrés junto al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el que señaló que, “hay que tener algo de paciencia” con respecto al atraso en la reconstrucción de las viviendas en la isla.

“Hemos tenido retrasos hay que reconocerlo. Retrasos que obedecen a muchas cosas (…) Yo sé que ahí hay que tener algo de paciencia, sé que hay personas que tienen toda la razón y que han expresado alguna molestia, pero también veo cientos de familias que han visto su vivienda reparada”, indicó el jefe de Estado.

El Gobierno nacional se había comprometido a través del ‘Plan 100’ con la reconstrucción de la “infraestructura destruida” en el archipiélago tras el paso de los huracanes Iota y Eta, durante los primeros 100 días de ocurrida la devastación.

Esta estrategia, que debía concluir el pasado 10 de abril, contemplaba la construcción y reconstrucción de 1.027 casas, 205 locales comerciales y 167 establecimientos turísticos que quedaron total o parcialmente destruidos por los coletazos de los huracanes.

“Por un lado, se nos tardó casi dos meses el proceso de concertación para los diseños y materiales, y obviamente ahí se hizo un proceso de consulta con diferentes sectores de la población. Lo segundo, ustedes saben que en el caso de Providencia, la isla no tiene puerto sino un muelle, entonces esto también nos ha dificultado el proceso logístico”, argumentó el presidente.

Por último, el mandatario aseguró que la meta del Gobierno nacional para la reconstrucción de la isla es la construcción de cerca de 80 viviendas por mes, a partir de junio, con el propósito de culminar este proceso para finales de este año.

Los templos de la isla de Providencia fueron acondicionados como albergues para las familias damnificadas. Foto: cortesía Ungrd.

“No hay albergues, ni casas, ni techos nuevos”: periodista clama por ayuda a Providencia

El 31 de diciembre de 2020, un mes y medio luego de que a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina los golpeara el implacable huracán Iota, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que iniciaban la reconstrucción del archipiélago con la instalación de los techos, la reparación de 877 casas y la construcción de 1.134 viviendas nuevas para la población, sobre todo en Providencia, que sufrió daños en más del 90 % de su infraestructura.

El plan del Gobierno nacional era que la reconstrucción tardaría no más de 100 días este 18 de junio se cumplen cerca de 200 desde que el huracán se arrasó con todo y hay familias que siguen viviendo en carpas y sin agua potable en Providencia.

La periodista Amparo Pontón, quien vive en la isla, hizo un llamado para que atiendan la situación por la que atraviesan cientos de familias. “Vivimos en carpas, no tenemos derecho a tener una cocina aquí adentro, no tenemos derecho a tener el baño aquí, no tenemos derecho a tener una nevera, en la mitad de la lluvia nos toca salir a buscar el baño, nos toca salir a buscar un vaso con agua, eso es inhumano, eso no es justo con nosotros”, dijo.

Pontón señaló al Gobierno de prometer y prometer, pero al final no cumplir. “Salen a los medios internacionales a decir que pobrecita Colombia que le pegó un huracán, cuando nos pegó fue a nosotros y en este momento Colombia no nos ha respondido”.

