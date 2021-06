Maleja Restrepo se toma con humor las críticas que le hacen por no peinar a sus hijas

Maleja Restrepo. Foto: Instagram @maleja_restrepo

En las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de comentarios y, recientemente la actriz y presentadora, Maleja Restrepo, quiso tomarse con humor las críticas que le hacen por “no peinar a sus hijas”, comentarios que han sido muy recurrentes en sus redes sociales.

En las últimas horas y por medio de sus historias en Instagram la caleña registró el momento en el que le preguntó a su hija mayor: “Una preguntica. Desde tu perspectiva de nueve años de edad, ¿por qué crees que hay gente que sufre tanto porque yo no las peino a ustedes?”.

Posteriormente, Guadalupe respondió únicamente: “¿Cómo así?” y, su madre, mientras reía, le explicó: “Hay gente que todo el día es: - ay me moriría por verlas peinaditas - ¿a ti te gusta que te haga colas, trenzas y peinados, etc?”. Ante la respuesta negativa de su hija, Maleja agregó: “¿entonces por qué crees que la gente sufre por eso?”, pero la niña repitió el interrogante de “¿cómo así?”, finalmente, y riendo de nuevo, la actriz concluyó: “¿cómo así? es que yo tampoco entiendo, de verdad es de no creer (…) tú solamente tienes que ser feliz así estés peinada, despeinada o como estés”.

No es la primera vez que Restrepo recibe esta clase de críticas. En abril de 2020 publicó una fotografía de su familia y escribió: “… hace poco alguien me sugería que las niñas no andaran descalzas, que era malísimo, y que de paso también las peinara ¿es en serio? De verdad que hay personas que ni una situación como la que estamos viviendo las cambia. Desde hace mucho tiempo si no tengo nada bueno que decir con respecto a cómo viven y educan otros a sus hij@s no lo digo, muchas veces el silencio también es un acto de valentía”.

Post en Instagram de Maleja Restrepo. Foto: Instagram @maleja_restrepo

Es de recordar que, Maleja Restrepo y el manizaleño Tatán Mejía, reconocido por su carrera en el freestyle motocross, se conocieron en 2007 durante las grabaciones del reality ‘La isla de los famosos: una aventura maya’, emitido por el Canal RCN. Sin embargo, por aquella época ambos tenían pareja, pero iniciaron una amistad.

Tiempo después, estando ya solteros, comenzaron a salir. Ahora, la pareja tiene dos hijas: Guadalupe, nacida en 2012, y Macarena, quien llegó al mundo en 2017. Y ya van por sus más de diez de relación y sólido matrimonio.

Un poco de la carrera de Maleja Restrepo

Como actriz María Alejandra Restrepo ha trabajado en telenovelas como: ‘Niños ricos, pobres padres’ (2009), ‘Tierra de cantores’ (2010), ‘Dulce amor’ (2015), ‘Sala de urgencias’ (2016), entre otras.

En el terreno del cine ha estado en películas como ‘Mamá al volante’, estrenada en 2019 con Harold Trompetero como director. También participó Tatán mejía.

Finalmente, como presentadora uno de sus programas más populares fue ‘Play zone’ (2009).

