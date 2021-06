Lo que hicieron Piter Albeiro y Adriana Lucía con la plata de Masterchef Celebrity

La nueva entrega de Masterchef Celebrity ha sido todo un éxito en rating y así se ha demostrado a través de los primeros capítulos que ha transmitido RCN Televisión de este programa de cocina que, de igual manera, en sus primeras dos temporadas gozó de grandes índices de audiencia gracias a la amplia carta de famosos que allí concursaron.

En ese sentido, vale recordar que el humorista conocido como Piter Albeiro, fue el ganador de la primera entrega (2018); mientras que la cantante cordobesa Adriana Lucía, se llevó el premio de la segunda (2019). Motivo por el cual, le contamos qué hicieron este par de famosos con la millonaria suma recibida por sus respectivas participaciones.

El comediante cuyo nombre de pila es Alejandro Leiva, se ha destacado por ser una de las celebridades colombianas con mayores ingresos y, por esta razón, ha aprendido también a ser bastante organizado con el dinero y a invertir en jugosos negocios que aumentan su fortuna.

Como premio por ganar Masterchef Celebrity, Piter Albeiro recibió 200 millones de pesos que, según él mismo lo reveló en entrevista con la revista Vea, fueron destinados en parte para hacer una inyección económica a la empresa de renta de carros que tiene funcionando en Estados Unidos. Mientras que otra porción de la compensación fue dirigida a obras sociales.

“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (...) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, comentó el humorista que llegó al concurso como uno de los participantes más débiles, aunque en el transcurso se fue fortaleciendo y creó una estrategia de juego que lo llevó a ganar la final disputada junto a Estefanía Borge y Variel Sánchez.