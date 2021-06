Jhonny Rivera hizo ‘tour house’ tras remodelar su propiedad

Fotografía tomada de Instagram @JhonnyRivera

Los ‘tour house’ son una dinámica que se ha vuelto bastante popular en las redes sociales de varias celebridades, quienes aprovechan la tendencia para compartir con sus seguidores todos los detalles sobre las viviendas en las que habitan y, de paso, mostrar aquellos lujos de los cuales gozan.

Así lo hizo Jhonny Rivera en la tarde de 16 de junio, cuando informó que luego de haber concluido los trabajos de remodelación que se estaban realizando en su casa desde hace año y medio, procedería a grabar el respectivo recorrido por la propiedad, pues advierte que con las nuevas modificaciones cumplió uno de sus más grandes sueños.

Resulta que a primera hora de día, el cantante de música popular publicó un par de videos en los que muestra la espectacular vista que tiene ahora de las montañas risaraldenses desde su habitación. “No sé si ustedes recuerdan, pero mi cuarto no tenía vista porque la casa estaba llena de corredores alrededor, entonces yo siempre dije: ‘qué rico uno abrir los ojos y correr las cortinas para ver este paisaje y amanecer’, por eso ahora les digo que soñé este día, porque trabajé mucho para hacer que mi cuarto quedara hacia esta parte”, comentó.

Posteriormente, se dio a la tarea de enseñar –desde el exterior– cómo quedó su casa con los ajustes que le mandó a hacer.

En primer lugar, dejó ver una zona llamada Ibiza, en la cual se ubican varias sillas y mesas alrededor de una piscina, según comentó Andy Rivera (artista de reguetón e hijo de Jhonny) en alguna ocasión, “para sentarse con la visita a tomarse alguito, con una fogata ver el atardecer y disfrutar de una zona húmeda con gran panorama”.

También compartió imágenes de lo que son las zonas de juegos, compuestas por varias mesas de billar, así como del dotado gimnasio en el que hace actividad física junto a su hijo. “Es una de las zonas que más me gusta, aunque ahorita estoy muy descuidado”, añadió Jhonny Rivera.

Sin embargo, lo más llamativo del ‘tour house’ fueron los detalles de cómo quedó su amplia habitación, en la cual destacan los tonos bronce y oscuros que contrastan muy bien con la iluminación brindada por dos gigantes ventanales, cuyas cortinas se corren automáticamente. El cuarto también cuenta con un balcón, un closet que parece una tienda de ropa y un baño gigante con su respectiva zona de spa, jacuzzi y dos duchas.

“Miren esto lo bonito que es aquí. Este sitio es bien lindo y también tiene una vista divina”, mencionó el músico de 47 años.

Y aunque no lo dejó ver en este recorrido, la extensa finca de Jhonny Rivera tiene una cancha de fútbol y unas pesebreras, en las que alberga una gran cantidad de caballos y otro tipo de ejemplares que suele mostrar con gran orgullo. Al igual que un kiosco en el cual se llevan a cabo las reuniones familiares, pues incluso cuenta con una tarima en la que, de acuerdo con Andy, se han montado importantes artistas a interpretar sus mejores canciones.

Por último, aclaró que no muestra su casa con el ánimo de alardear, sino para darle gusto a sus más curiosos seguidores que, desde hace mucho tiempo, le venían solicitando el tour. “He venido trabajando durante toda la pandemia para lograr esto y se los quiero mostrar, no quiero que me tomen a mal porque yo no lo hago por presumir, sino es para responder a todos los que me preguntan sobre mi casa”, concluyó el artista que, este mismo día, fue aplaudido por sus seguidores tras ayudar a un hombre que se encontró varado por una carretera cerca a la propiedad.

Vea aquí el recorrido completo por la finca de los Rivera:

Tour house de Jhonny Rivera

