Hija de Jota Mario aclara los rumores sobre los hijos no reconocidos de su papá

Jota Mario Valencia y su hija / Archivo redes sociales

El pasado 6 de junio se cumplieron dos años de la muerte del famoso presentador paisa, Jorge ‘Jota’ Mario Valencia. Desde su fallecimiento, salieron a relucir algunas controversias, entre ellas, le aparecieron dos supuestos hijos “no reconocidos” que reclamaban herencia y beneficios. María José Valencia, una de las hijas de Jota Mario, rompió el silencio sobre el tema y aclaró dicha polémica.

Majo, como se conoce la joven en redes sociales, habilitó la opción de hacer preguntas en su cuenta de Instagram y, tras dos años de constantes críticas al recordado panelista del programa del Canal RCN, ‘Muy buenos días’, por fin dijo, en realidad, cuántos hijos tuvo su progenitor.

Pues bien, en la dinámica de preguntas y respuestas, algunos de los seguidores de María José, le preguntaron si tenía medios hermanos o más de dos hermanos. La joven, que tiene más de 100 mil seguidores en la plataforma, respondió tajantemente y aclaró la polémica que ronda a su papá desde hace años:

“Tengo un solo hermano, el resto es puro cuento (…) se llama Simón y no hay nada más”, sentenció María José Valencia.

Jota Mario

Recordemos que en el 2019, el mismo año de muerte de Valencia (en Cartagena), dos hombres aparecieron diciendo que su padre era Jota Mario, y necesitaban que se les reconociera como tal. Además, denunciaron que durante su niñez, el también comunicador social no respondió por ellos, por lo que crecieron en pobreza y con necesidades; información que ‘sacudió’ la opinión pública y a la familia Valencia.

Uno de ellos fue el señor Alejandro Ávila, de 43 años, quien aseguró ser hijo no reconocido de Jota Mario. La información fue divulgada por la Agencia de Periodismo Investigativo, que, además, reveló que Sandro Raúl Castro, también denunciaba ser procreado por el presentador. Aunque el proceso no tomó fuerza, sí generó un fuerte show mediático.

Tras las declaraciones de María José, muchos fanáticos recordaron otros episodios en los que la mujer habló de su padre. De hecho, a inicios de este 2021, María José lo rememoró, mencionando que se ha soñado con él haciéndole una pregunta.

En sus historias de Instagram, de nuevo abrió la caja de preguntas y respondió, entre muchas otras, cuál había sido el último sueño con su papá. La mujer respondió que el sueño fue “raro y mortificante”, “pero varias veces sueño que logro salvarlo. En el último le estaba preguntando ‘¿qué se sentía morir?’ y él me decía “no sé”.

También hizo una especie de catarsis cuando una seguidora le dijo que acababa de perder a su padre y que no sabía cómo llevar el duelo. María José le dijo “lo mejor que puedes hacer es vivirlo un día a la vez, un momentico a la vez. Rodéate de personas, actividades y lugares que te den paz y en donde quieras estar. Si quieres estar sola también es válido, pero no te quedes ahí mucho tiempo. Poco a poco te darás cuenta que él está, solo que no de una manera tangible”, explicó.

En vísperas de Navidad, la mujer compartió un recuerdo de su papá y su hermano cuando fue por primera vez a Nueva York, Estados Unidos. “Ese día, en mi primera visita a NYC, el taxi valía más que la limosina, entonces optamos por la opción más económica. Momentos después, me perdí en la ciudad dándole el susto más grande a mis papás. ¿Dónde estaba? Había encontrado un cuarto de paredes de espejo, y ahí estaba muy vanidosamente divirtiéndome! Desde ese momento mi papá nos dio a Simón y a mi un collar con nuestro nombre, el teléfono, y el sitio donde nos estábamos quedando... y 10 dólares. Hoy y siempre te recuerdo como mi héroe!”, relató la bogotana.

SEGUIR LEYENDO: