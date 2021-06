Director del Centro Nacional de Memoria Histórica: “Ese afiche de quién dio la orden es una infamia”

Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, dice que el senador Iván Cepeda "se la tiene montada". Foto: Colprensa

Este miércoles se llevó a cabo el evento “Víctima de las fuerzas militares, Policía Nacional y sus familias en el conflicto armado”, al que asistieron importantes figuras como el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Este último se refirió al afiche “¿Quién dio la orden?” y lo calificó de infamia.

Tras una larga intervención en la que reiteró que las fuerzas militares y la fuerza pública en general ha sido víctima del conflicto armado, expresó que quiere que “cese la generalización sobre la fuerza pública. Es infame el afiche que circula con cierto placer por las calles y en los desfiles de protesta diciendo y preguntando ¿Quién dio la orden?”.

Luego agregó que al país le hace falta escuchar “más a los comandantes de las fuerzas militares de estos últimos 50 o 60 años para que la gente los conozca y sepan que son hombres de familia que no han dado nunca una orden de salir a matar a la gente, que este país es diferente a otros donde ha habido dictadura donde sí hubo ordenes para atacar a la gente y evitar la protesta”.

Además dijo que esa ‘campaña de odio’ a la que se refiere tiene otras motivaciones a las que no se quiso referir, pero expresó que son de orden político y basadas en estrategias de desprestigio.

“Ese afiche que circula diciendo ‘¿Quién dio la orden’ es una infamia”.

En su discurso también dijo que no se puede equiparar a las guerrillas con la fuerza pública porque no se dieron órdenes como secuestrar, matar o atentar contra la población y reiteró que se trata de un tema político. También dijo que el “gran problema que no deja llegar a un entendimiento” es que dichas guerrillas no se levantaron en armas contra una dictadura, sino contra una democracia.

Señaló que se debe individualizar a las personas que cometan crímenes como los falsos positivos y expresó que se debe respetar la presunción de inocencia. “Hay agrupaciones políticas que son expertas en el uso de la propaganda para mancillar a los rivales”, dijo.

En su intervención también dijo que “algo de cárcel” debe haber para los exmiembros de las desaparecidas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz, proceso que criticó diciendo que se trató de un “premio a los responsables de criminales de guerra” y dijo que ha evitado la reconciliación en el país.

En diálogo con Infobae Colombia, Acevedo también se había referido a los crímenes de las fuerzas militares diciendo que estas nunca tuvieron la orientación de atacar a la población y admitió que el daño a las instituciones ha sido grave, “ellos lo reconocen”. También indicó que él no está en actividad política y que sus comentarios siempre se basan en la opinión.

“Yo no invito a votar por nadie. Simplemente tengo opiniones sobre un país que es complicado, intenso. He sido un estudioso de los problemas recientes del país y me siento tentado a opinar sobre algunas que son urticantes pero no militantes”, dijo a este medio.

“Pues yo creo que están equivocados si creen que estoy haciendo proselitismo. Durante mi gestión no hay un solo trino que pueda ser calificado de esa manera.”, expresó.

