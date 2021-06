María Legarda lloró cuando una fan le dijo: “tú eres como más gordita en persona”

María Legarda. Foto: tomada de Instagram: @misslegarda

María Legarda, actriz, influenciadora y hermana de Fabio Legarda, el cantante asesinado en 2019 en Medellín, hizo duras revelaciones sobre cómo ha enfrentando las críticas sobre su apariencia física. De hecho, reveló que hubo una situación sobre este tema que la hizo llorar.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la joven le contó a sus fanáticos lo que le ocurrió en medio de su más reciente viaje a Cartagena: “Estaba en bikini y se me acerca una fan y me dice ‘¡OMG! Tú eres María Legarda, me encanta tu contenido. Oye, pero tú eres como más gordita en persona’ y después me pidió una foto y yo me quedé como ¿qué?”, narró la joven.

Más adelante, dice la influencer, actuó como si nado para que no notaran su incomodidad tras el incidente. Sin embargo, asegura que ese comentario le afectó bastante y comenzó a tener dudas sobre su figura.

“Primero, yo entreno mucho, segundo, yo soy 100% natural, no soy perfecta, tengo celulitis, pero más que todo, como mujer, yo en bikini y que alguien estando tan cerca te diga eso, a cualquier persona le va a doler un poquito. Le voy a hacer honesta, lloré, obvio me sentí mal”, agregó.

La joven mencionó que sus amigos la notaron cabizbaja, por lo que le enviaron mensajes de aliento y la exhortaron para que se aceptara como es. Además, la invitaron para que hiciera oídos sordos a quienes la juzgaban por su apariencia física: “Después me reí y dije no importa porque las personas siempre tienen una opinión acerca de mi cuerpo, si estoy flaca, estoy muy flaca, cuando estoy gruesa, por qué estoy tan gruesa”, mencionó María. Además, reveló a lo que de ahora en adelante le prestará atención:

“Nunca voy a hacer a nadie feliz y también me acordé que al final del día lo que importa es mi corazón, porque mi corazón no va a cambiar. Yo algún día me voy a embarazar, voy a tener hijos, voy a subir de peso y bajar, pero lo que siempre va a ser bello de mí, es mi corazón”, señaló.

Para finalizar, exhortó a sus fanáticos para que se aceptaran tal cual soy y, tal y como sus amigos le pidieron, recomendó no prestar atención a comentario mal intencionados.

Además, no es la única miembro de la familia Legarda que ha hecho alusión al cuerpo físico. De hecho, Daniela Legarda, otra de las hermanas del reguetonero fallecido, llamó la atención de sus seguidores con un sugestivo baile en sus historias de Instagram. En el video, la influenciadora muestra su figura en un pequeño bikini que dejó a muchos suspirando con sus curvas.

En esta oportunidad, fueron muchos los seguidores que la cuestionaron porque, según ellos, en algunas imágenes se veía pasada de kilos y se veía que sus fotos estaban retocadas con filtros y no se veían tan naturales como decía ser. La hermana de ‘Legarda’ no se quedó callada y respondió con un baile en el que muestra su esbelta figura junto a esta respuesta: “Siiii y también los videos, me encanta comer y disfrutar la vida, perdón”.

En otro de los videos se puede apreciar cuando un seguidor le comenta: Estás divina, ese comentario que estás gor*** que se lo traguen. A lo que la mujer no dudó en contestar “Siiii!!! Porque yo ya me lo tragué”.

