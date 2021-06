Cuánto cuesta la bicicleta que Egan Bernal le regaló al papa Francisco

La bicicleta que Egan Bernal le regaló al papa Francisco. Foto: cortesía Eva Fernández (COPE].

Este martes Egan Bernal y María Fernanda Motas, su novia, visitaron al papa Francisco en el Vaticano. En el encuentro el deportista y la médica veterinaria le regalaron una bicicleta personalizada marca Pinarello, la cual tenía pintada la bandera de argentina en todo el metal y adicional le entregó la ‘maglia rosa’, la famosa camiseta del ganador del Giro de Italia que ganó hace unas semanas.

“He tenido bastantes experiencias en mi vida, pero esta es única, la experiencia más bonita que he tenido en mi vida”, fue lo que dijo el cundimarqués. La bicicleta es una Dogma F12, la que ha usado Egan en los dos torneos más importantes del ciclismo y asciende a más de 47 millones de pesos, es decir, 10.000 euros. Bernal dijo que en era un regalo de su parte y de todos los colombianos que en ese momento necesitan de la bendición del Santo Padre.

Y es que con el triunfo del colombiano en el Giro, se echó en el bolsillo al menos 115.668 euros, sumándole las dos etapas que ganó, que corresponden a 11.010 euros cada una, se habría llevado más de 612 mil millones de pesos. El segundo lugar se llevó 58.412 euros ($261.184.759) y el tercero 28.801 ($128.781.453).

Egan hace parte de los INEO Grenadiers y según el medio Nieuwsblad y LÉquipé, Egan estaría recibiendo anualmente 2,8 millones de euros por pertenecer al equipo. Mientras quien más gana en Chris Froome con 5,5 millones de euros. Egan es ganador del Tour de Francia en 2019 y ahora se alzó con el Giro de Italia, las competencias más importantes.

En su visita al papa, Egan no escondió que estaba nervioso, y reveló la pregunta que le hizo el sumo pontífice durante la corta charla: “No sabía qué decirle, tenía unas palabras preparadas pero estaba nervioso. Ya al empezar a hablar fue todo más fácil. Le saludé y me preguntó qué tomaba antes de empezar a entrenar, porque subía muy fuerte. Le dije que para mí era un honor estar aquí, y le entregué de parte de todos los colombianos la bicicleta. Cuando la recibió, me bendijo a mí y a mi novia”

Si tiene algo claro es que se llevó “muchas cosas por hacer”, sobre todo en el ámbito personal: “Cuando uno se encuentra con el Papa te dan ganas de reflexionar sobre qué es uno como persona”, concluyó.

¿Y correrá la Vuelta a España? Egan no lo confirmó, pues dependerá de cómo se lleve a cabo su recuperación, pero sí manifestó que le gustaría disputarla: “Siempre lo he dicho y lo pienso. Son tres las grandes y esta es la Triple Corona y yo espero poder ganar la Vuelta para completarla. Me queda la Vuelta a España y creo que sería un sueño. Esto sería realmente increíble para mí y para el deporte en general”.

Egan confirmó que tenía covid-19 solo días después de ganar el Giro, sin embargo el domingo 13 de junio, el zipaquireño anunció a través de sus redes sociales que superó el virus y ya se encontraba en las carreteras de Mónaco, donde reside en Europa: “Queremos contarles que ya estamos libres de COVID-19 y ‘ready to rock’ [listos para rockear, en español]”. Por ahora se espera que Egan vuelva a Colombia pronto para disfrutar de los homenajes que le tienen varias organizaciones para celebrar su triunfo.

