Caterine Ibargüen será la abanderada de Colombia en Tokio: “Lloré mucho porque es un gran compromiso”

“Lloré mucho porque es un gran compromiso”: Caterine Ibargüen tras enterarse que será la abanderada de Colombia en Tokio EFE/Sebastien Nogier/Archivo

En los últimos días se confirmó desde el Comité Olímpico Colombiano que la atleta Caterine Ibargüen será la abanderada de la delegación de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, certamen que comenzará el próximo 23 de julio y que ira hasta el 8 de agosto.

Este será entonces la primera vez que la ganadora de la medalla de oro en el salto triple de los Juegos de Río 2016 lleve la bandera del país en los actos protocolarios de las justas deportivas.

Ante esta decisión la deportista se mostró bastante alegre y sorprendida puesto que no se esperaba que la fueran a elegir. En una entrevista con Antena 2 de RCN, no ocultó su emoción y confirmó que, cuando se enteró, derramó una que otra lágrima.

“Cuando el doctor Ciro Solano me llama y me dice el tema de la abanderada no pude responderle. Yo soy muy llorona así que lloré y lloré mucho porque de verdad es un gran compromiso, pero es un honor porque contamos con un excelente equipo y cualquiera puede portar la bandera con el mayor orgullo. Que me hayan escogido a mí de verdad que me llena de gran motivación, de más compromiso y me dio una alegría inexplicable”, dijo.

Según explicó, se encuentra en Portugal preparando la recta final antes de las olimpiadas de Tokio y aseguró que los entrenamientos han estado enfocados en los últimos detalles, teniendo en cuenta su recuperación tras la lesión en el pie.

“Poder tener esta noticia no estando en mi mejor momento competitivo de verdad que es muy grato. Es símbolo de que tuve una gran carrera y de que Colombia se siente orgullosa por lo realizado en mi trayectoria deportiva. Es un reconocimiento en vida para un deportista porque casi siempre lo hacemos cuando ya no pueden tener una respuesta. De mi parte solo hay agradecimiento y una responsabilidad de estar en óptimas condiciones”, afirmó.

Y es que precisamente la lesión que sufrió en el 2019, fascitis plantar, la alejó de las competencias oficiales. Sin embargo, Caterine Ibargüen aseguró que está muy cerca de recuperarse totalmente y que hoy por hoy mira ese momento como una prueba más en su carrera.

“Han sido tiempos difíciles, pero creo que cada uno ha tenido que vivir sus propios problemas con esto de la pandemia. Para mí ha sido muy difícil, gracias a Dios cuento con la fortaleza de Dios y con las ganas de siempre salir adelante. Como cualquier ser humano se me hicieron difíciles todos los traspiés. En este momento estoy bastante recuperada, la fascitis hoy en día no molesta, ni me detiene, así que estamos trabajando. Gracias a Dios hice un muy buen trabajo con el grupo médico del Comité Olímpico y el ministerio del deporte y he salido adelante”, explicó Caterine Ibargüen.

(Reuters)

Cabe recordar que la colombiana había confirmado que las justas de Tokio serían las últimas en su carrera profesional y ante el aplazamiento de las mismas por el coronavirus se llegó a pensar que podría retirarse. No obstante, fue clara al mencionar que eso nunca fue una opción.

“Nunca pensé en retirarme antes, cuando se aplazaron pues aplace mi decisión así que mi visualización siempre fue trabajar y estar representando a Colombia en Tokio y después de ello si dedicarme a otra cosa. Hay tiempos difíciles, pero acá lo más importante siempre fue sacar los positivo a las experiencias negativas”, manifestó.

Añadió: “Los resultados no hay sido los mejores en las últimas competencias, pero me gusta enfrentarlo así; me gusta porque me ponen un punto en el que estamos hoy, me pone a trabajar mucho más fuerte, no declinar, miran el objetivo y esto lo que hace es fortalecerme más, seguir haciendo ajustes para de una forma u otra estar bien tanto física como psicológicamente”.

Finalmente, la atleta colombiana confirmó que antes de Tokio tendrá una o dos competencias más para afinar algunos detalles. Asimismo, espera poder divertirse como siempre lo ha hecho y dejar la bandera colombiana en lo más alto de las clasificaciones. Eso sí, quiere despedirse de la competencia oficial con una medalla.

“Lo intentaré hacer de la mejor forma y garantizo que voy a dar lo mejor de mí porque me lo voy a disfrutar y porque aun entrando a una pista soy la mujer más feliz del mundo. Eso es lo que le quiero demostrar al mundo, que somos colombianos felices y orgullosos de lo que hacemos. Espero con una sonrisa demostrar que ser feliz es lo más grande que hay en el mundo”, concluyó.

Anteriores colombianos abanderados

Los anteriores deportistas colombianos que han llevado la bandera del país en los dos últimos Juegos Olímpicos fueron Jossimar Calvo, gimnasta profesional, y Mariana Pajón, ciclista de BMX, en Río 2016 y Londres 2012, respectivamente.

