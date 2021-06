Aida Victoria Merlano calentó las redes sociales al mostrar su bronceado en sensual bikini

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

La influenciadora, hija de la recordada excongresista Aida Merlano, aprovechó un momento en que el sol salió en la ciudad de Medellín donde se encontraba con su pareja. En la terraza aprovechó para broncearse el cuerpo con una técnica brasileña que consiste en utilizar unas cintas elásticas cubriendo las partes intimas a modo de traje de baño.

“Amooo este bronceador!!! De verdad que es muy top, porque no te deja roja sino que te da un color dorado lindo y sin sobreexponerte con 15 minutos de lado y lado son suficientes; a parte broncea y humecta por lo que la piel no queda reseca”.

Aida Victoria sorprendió a sus seguidores con unas sensuales fotografías en su cuenta de Instagram que se hicieron virales tras posa en un diminuto bikini de color rojo, con el que dejó ver el resultado del bronceado en su piel.

En la instantánea que cuenta con más de 280 mil ‘me gusta’ se puede apreciar un mensaje con el que la generadora de contenido acompañó la imagen, “Por todo te van a juzgar, tú sólo SÉ”.

Por cuenta de esta publicación, la influenciadora ha recibido varios comentarios de parte de sus seguidores, quienes no la bajan de ‘diosa’ o ‘mujer perfecta’.

“Eres muy hermosa, toda una muñeca”, “hottie” comentó Dani Duke, “Whao!!! Así es” mencionó la actriz Kimberly Reyes, “linda”, “mamasita”, “ni con 20 horas de sol logro quedar así” y “peladita divina” fueron algunos de los comentarios hacia la hermosa barranquillera.

Recientemente, la creadora de contenido publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le preguntaba a sus seguidores si les gustaría verla en OnlyFans, plataforma que ha tomado un gran impulso entre algunas figuras del entretenimiento, a lo que ella respondió que no lo haría pero podría ser que cambie de opinión.

“Respóndeme lo siguiente, ¿Tendrías Only? Justifique su respuesta. Empiezo yo: No tengo pudor para quitarme la ropa, pero no lo abriría porque me resultaría incómoda la interacción derivada de ese contenido. (Igual, puede que cambie de opinión)”, cita el mensaje.

Su verdad sobre tener hijos o no

Aida Victoria ha ido creciendo como una de las influenciadoras que más reconocimiento ha ganado en los últimos meses, al mostrarse como una mujer madura y que habla sin tapujo sobre sexualidad, llegando en ocasiones a revelar situaciones íntimas con su pareja.

Recientemente, habilitó en su cuenta de Instagram la famosa caja de preguntas en sus historias para interactuar con sus seguidores y que estos le enviaran las dudas que tuvieran sobre ella.

Uno de sus fanáticos le hizo la pregunta: ¿no quieres tener hijos?, a lo que su novio Lumar Alonso y ella respondieron:

“A decir verdad, yo no. De pronto un día me brota la vaina y yo digo ‘epa’ tengo la vena maternal, ser padre es una responsabilidad muy grande, el otro día Lina Tejeiro hizo un comentario con el que yo coincido”, mencionó en una primera historia Merlano.

Durante la respuesta de la creadora de contenido, ella le preguntó a su pareja si quería tener hijos y este respondió que, ahora mismo un hijo quita bastante tiempo, complementando la respuesta de la joven.

“Acá la gente es tan hipócrita. Como algo no es políticamente correcto, entonces lo piensan pero se lo tragan. Uno ve niños portándose mal y eso es un método anticonceptivo, porque uno entiende que uno no tiene paciencia para eso, yo no tengo paciencia para los niños y lo digo abiertamente ¡los padres que me siguen son unos valientes!”, finalizó la influenciadora con la respuesta.

