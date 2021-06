Sistema de salud en Antioquia, al borde del colapso: seis municipios están al 100% de ocupación UCI

Imagen de referencia. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Colombia. Foto: cortesía.

Antioquia continúa siendo uno de los departamentos más afectados por la COVID-19, y el panorama en la red hospitalaria es crítica desde hace más de dos meses. Según el último reporte del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), de los diez municipios de la región que tienen disponibles Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), seis de ellos se encuentran con una ocupación del 100%: Rionegro, La Ceja, Turbo, Caucasia, Bello y Sabaneta.

En el caso de Medellín, capital del departamento, su ocupación UCI es del 97.81%, por lo que, de las 1052 camas con las que cuenta, ya solo quedan disponibles 23. En Itagüi, Apartadó y Envigado, los otros municipios con disponibilidad, los centros de salud se encuentran al límite con 92%, 91.55% y 91.11% respectivamente. Al corte del domingo 13 de junio, Antioquia tiene una ocupación del 97.44%: apenas hay habilitadas 37 unidades para tratar pacientes en estado crítico.

La secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante, precisó que, a raíz de esta situación, tampoco es posible remitir a los pacientes a otras ciudades del departamento: “Hoy no estamos trasladando a otras ciudades, uno que otro paciente a Montería, pacientes que puedan estar en Urabá, pero por la situación de los demás departamentos es muy difícil porque la ocupación nacional está muy alta”.

El presidente del Colegio de Médicos en Antioquia, Carlos Valdivieso, manifestó que las autoridades locales y departamentales deben tomar medidas oportunas para controlar la avanzada del virus en medio del tercer pico, pues la reactivación económica es necesaria:

“Evidentemente, esta reactivación económica es necesaria, pero no se va a producir si los empresarios y los gobiernos no entienden que estamos en el pico del virus y hay que tomar medidas inteligentes. Por ejemplo: implementar jornadas con horarios escalonados para evitar las aglomeraciones en el transporte público y no incentivar la reunión de muchas personas en actividades lúdicas o en restaurantes”.

Este sábado 12 de junio la Clínica CES se convirtió en la tercer centro de salud en decretar el estado de emergencia por ocupación total, luego de que lo mismo ocurriera en el Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, y La Clínica del Prado y el Pablo Tobón Uribe, de Medellín.

La Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Especiales, Unidad de Cuidados Respiratorios y Hospitalización General están al 100%, según informó el personal de la clínica. Además, el servicio de urgencias está colapsado.

“Hacemos un llamado para que todas las personas fortalezcan el autocuidado, el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social”, fueron las palabras del doctor Andrés Trujillo Zea, director general de la Clínica CES.

Para este 13 de junio el reporte entregado por el Ministerio de Salud indica que Antioquia tiene 3.771 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 582.088. De ellos 305.849 son mujeres y 276.239 son hombres.

¿Cómo avanza la vacunación en el departamento?

La Gobernación de Antioquia indicó que, al corte del 12 de junio, fueron aplicadas 31.561 nuevas dosis de la vacuna contra la COVID-19, cifra con la que el departamento llega a 1.965.361 vacunados. Correspondientes a la etapa 1, se han administrado 339.151 dosis; a la etapa 2: 1.164.127; y a la etapa 3: 462.083.

En el Valle de Aburrá es donde se han suministrado la mayoría de las dosis (1.439.216), seguido del oriente antioqueño (191.812) y el suroeste del departamento (87.052).

Imagen de referencia. Vacunación en Colombia. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo.

