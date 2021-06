La charla que tuvieron Héctor Abad Faciolince y Fernando Trueba, un día después del rodaje de ‘El olvido que seremos’

"El olvido que seremos". EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

‘El olvido que seremos’ es una de las películas colombianas que más ha dado de que hablar en los últimos años. Bajo la dirección del español Fernando Trueba, y la historia contada por Héctor Abad Faciolince, de la que él mismo, y su padre, fueron protagonistas, en su libro homónimo, la cinta ha sido ovacionada en diferentes festivales de cine del mundo: un premio Goya la denominó como la Mejor Película Iberoamericana de la más reciente versión de la prestigiosa ceremonia. Un día después del rodaje, el director y el escritor de la historia tuvieron una extensa conversación en la que revelaron nuevos detalles de la película, hablaron de algunos de los actores, y se agradecieron mutuamente por la confianza para crear el exitoso largometraje.

Noticias Caracol, en su sección Caracol Arte, reveló un par de grabaciones del total de la conversación. Héctor Abad Gómez, fue asesinado un 25 de agosto de 1987 en la ciudad de Medellín, luego de ser amenazado, en varias ocasiones, a causa de las labores sociales que ejercía sobre la comunidad. Fue un médico, ensayista, y defensor de los derechos humanos. Héctor Abad Faciolince, su hijo, escritor, decidió revelar detalles de la relación de su padre en un libro titulado ‘El olvido que seremos’.

Trueba leyó el libro tres veces, incluso antes de saber que tendría la oportunidad de convertirse en el director del largometraje que llevaría esa historia a la pantalla grande. “Tu sabes que mi mi primera impresión es que no se podía hacer una película de un libro tan personal, tan íntimo, donde pasan tantos años”, le comenta Trueba a Faciolince, y agrega, “valoro la inteligencia, y por encima de la inteligencia el humor, y por encima del humor la bondad, y creo que el cine ha tomado partido en el bando opuesto, el cine ha trabajado por la banalización del mal, de la violencia, del crimen. Espero que esta película con tu padre invierta esa tendencia: prestigiar la bondad”.

En su conversación, revelaron que la grabación de ‘El olvido que seremos’ comenzó el sábado 13 de abril del 2019 y terminó el lunes 17 de junio del mismo año. “Me puse a buscar cual era el primer correo que te mandé, y es del 30 de enero del 2017. Te decía que a Gonzalo Córdoba le gustaría hacer una película sobre ese libro”, le relató Faciolince a Trueba. En respuesta, el español, que tiene a su nombre u premio Oscar y nueve galardones de los Goya, le dijo al autor del libro que, luego de ese mensaje, él releyó el libro pero, esta vez, pensando en cómo sería la historia contada para cine.

Al releer el libro, y con la idea de hacer una película sobre él, Trueba le explicó a Faciolince que la forma correcta que tuvo en mente para contar la historia de él y su padre era desde dos perspectivas: la relación padre e hijo desde la infancia de Faciolince, y el mismo concepto pero desde la adultez.

De acuerdo con lo que se explicó en el noticiero, la idea original de crear una película sobre la historia de Héctor Abad Gómez surgió en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, se encontró con la edición número 35 del libro ‘El olvido que seremos’.

Para Trueba, la participación de Faciolince en el desarrollo del guion era esencial, sin embargo, Héctor Abad se negó a participar, “a la primera persona a la que le propongo escribir el guion es a ti. Incluso hablamos de ir a Francia a escribir”, relata el director. Faciolince, en su momento, relata Trueba, le dijo al director que no sabía nada de cine y que no tenía experiencia, además, no quería ‘hurgar en la herida’, en aquel momento que fue tan doloroso para él y su familia.

Javier Cámara, actor que interpreta a Héctor Abad Gómez, fue escogido por una característica en particular: su alegría. Trueba explicó que era difícil encontrar una foto del médico en donde no se encontrara sonriendo, por lo que Cámara fue una opción latente a la hora de escoger el elenco. “Hay algo que tiene tú padre, el personaje de tú padre, que es el amor a la vida”, le dijo Trueba a Faciolince, y añadió, “Javier tiene esas carcajadas, Javier tiene esa alegría, ese amor a la vida y esa manera de ser. La alegría no se finge, la tienes o no la tienes”.

Para Héctor Abad Faciolince, el papel de Patricia Tamayo es de resaltar. La colombiana interpretó a su mamá, Cecilia Faciolince. “Y también en Patricia, como se metió en el personaje de mi mamá, visitándola, viéndola”. Para Trueba, si Patricia fuera norteamericana, “ya tendría por lo menos dos Oscar’s”,

En la conclusión del diálogo, Héctor Abad, conmovido, le dice a Trueba que está agradecido con él, “yo no sé quien decía, pero en la posdata va lo más importante de las cartas, y la posdata es que te agradezco mucho muchísimo”, Trueba, en la conversación lo interrumpe y le dice, “no, la posdata para mi es el regalo que me hiciste mandándome ese e-mail aquel día, y haberme dado la oportunidad de hacer esta película”.





