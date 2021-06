Video: “Fui muy dura, pregúnteles a ellos”, Vibiana Tejeiro confesó que les pegó a sus hijos

Tomada de Instagram @vibianatejeiro

Vibiana Tejeiro, mamá de la actriz Lina Tejeiro, se ha unido a la dinámica de muchos famosos en redes sociales al abrir la conocida caja de preguntas donde interactúan con sus seguidores y respondes a sus inquietudes; en su cuenta de Instagram respondió a las críticas que le hicieron por confesar que cuando eran niños les alcanzó a pegar con la correa a sus hijos.

En el video, se puede ver a la mamá de Tejeiro confesar entre risas que a sus hijos les hizo falta ‘juete’ y que eran unos niños que respetaban a todo el mundo, a sus abuelos, a sus tíos y demás personas mayores.

“Personas de acá ofendidas u ofendidos porque sí, les pegaba y les pegaba duro, y les di juete y les daba con lo que encontraba, no les pegaba todos los días pero casi todos los días, fueron niños que respetaban a sus mayores, no me hacían show, no me hacían pataletas”, respondió Vibiana Tejeiro al internauta que le cuestionó.

La actriz también mencionó que por esa confesión, salieron al paso abogados y personas diciendo que la van a demandar e interponer acciones legales, por cuenta del maltrato infantil que pudieron vivir sus hijos en esa época.

“Imagínese donde me hubieran visto esos abogados en esa época, me hubieran mandado a cadena perpetua, fui muy dura con mis hijos, pregúntele a ellos y les repito nuevamente ‘ni los hijos vienen con instrucciones ni los papás tampoco’ nosotros hacemos lo mejor que creemos, por lo menos mis papás hicieron una buena labor con mis hermanos y conmigo”, puntualizó la mamá de la actriz.

Vibiana Tejeiro se ha desempeñado como actriz y presentadora, fue señorita Meta hace varios años, dejando claro de dónde sacó tanta belleza Lina. De igual manera, la hermosa mujer se ha caracterizado por su interacción a través de sus redes sociales, sumando a la fecha 193.000 seguidores en Instagram. En sus publicaciones se deja ver al natural, sin maquillaje y acompañadas de frases motivadoras.

Lina Tejeiro y el mejor método anticonceptivo para ella

La actriz de ‘Chichipatos’ dijo que estar dentro de un avión mientras escuchabas a niños llorar, gritar y no hacerles caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”. Estas palabras no cayeron bien entre algunos de sus seguidores, sobre todo los que tienen hijos, por lo que recibió cientos de insultos.

Tanta fue la rabia de la turba virtual que Tejeiro tuvo que responder en una publicación de Instagram.

Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas.

A pesar de las críticas, un grupo de usuarios estuvo a favor de su opinión y otros le dijeron que el comportamiento depende mucho de la educación que reciban en casa, pues hay niños que se portan bien.

No obstante, hubo otro grupo de usuarios que estuvo a favor de su opinión, aunque la mayoría partió del hecho de que depende de la educación que le impartan a los pequeños, pues muchos no tienen este tipo de comportamientos.

Lina Tejeiro estuvo en Estados Unidos cumpliendo compromisos laborales y vacunándose contra el covid-19. Tejeiro también aprovechó el tiempo para hacer compras, visitar a algunos amigos, acudir a una celebración privada y visitar la playa.

