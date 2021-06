Francisco ‘Pacho’ Maturana aclara su relación con el DIM tras ser nombrado en Atlético Nacional

El director técnico campeón de Copa América con Colombia en el año 2001 habló en exclusiva con el programa El Alargue de la emisora Caracol Radio y dio sus impresiones sobre sus proyectos nuevos a cargo de Atlético Nacional en el segundo semestre del año 2021.

Tras la eliminación del verde paisa de la Liga BetPlay, así como de la Copa Conmebol Libertadores, la directiva del club tomó la determinación de hacer una reestructuración en la dirección técnica del equipo con la salida del brasileño Alexandre Guimarães.

En ese sentido, el nuevo presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez anunció el nombramiento del nuevo entrenador, Alejandro Restrepo Mazo, junto a René Higuita, y el nuevo director de Desarrollo y Fútbol Formativo de Atlético Nacional, Francisco Maturana.

Después de la presentación de Maturana en su nuevo cargo en la sede deportiva en el municipio de Guarne, Antioquia, el técnico chocoano habló sobre el cambio de cargo, pues hacía un par de semanas ocupaba un cargo de acompañamiento en la junta directiva del Deportivo Independiente Medellín (DIM) por llamado de su amigo, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez. Así se lo confirmó a Caracol Radio, aclarando que en ningún momento firmó un contrato oficial con el equipo rojo:

El ahora nuevo director de desarrollo y fútbol formativo de Atlético Nacional, recordó con nostalgia su recuerdo, considerando que guardó recuerdos para la historia como alzar el título de campeón de Copa Libertadores en 1989 al mando del conjunto verdolaga:

En el tema de Nacional, la verdad que lo he celebrado muchísimo. He tenido sensaciones muy fuertes porque Nacional ha sido mi casa desde los 12 años, me he ido tres veces y he regresado, pero siempre he regresado mejor a tratar de aportar lo que haya sido mi experiencia, mi crecimiento personal y profesional, entonces ahora vino la posibilidad de volver que me emocionó porque ayer en la presentación en un escenario con unos murales y todos estos compañeros míos parecía que estaban vivos.