Video: el día que ‘Don Raúl’ enfrentó en la calle a Álvaro Uribe por el asesinato de su hijo

RCN

Este sábado se confirmó que ‘Don Raúl’ Carvajal, padre del cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño, murió en las últimas horas por complicaciones derivadas del covid-19. El hombre fue conocido por buscar justicia en la muerte de su hijo que, según afirmó hasta el último día de su vida, fue asesinado por el Ejército Nacional al negarse a matar inocentes, es decir, a contribuir a los ‘falsos positivos’.

“Acaba de fallecer Don Raul víctima del Covid. Todas las batallas la dio con entereza y valentía. Perdió está pero su recuerdo y fortaleza debe habitar en cada uno de nosotros a través de su ejemplo. Le cumpliré su promesa de hacer justicia por su hijo. Paz en su tumba”, escribió Miguel Ángel del Río, abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve en el caso Uribe.

En febrero de 2011, Don Raúl Carvajal llegó a la Plaza de Bolívar con un camión que llevaba en el techo el cuerpo de su hijo muerto. Ese día expuso que su hijo había muerto por negarse a participar de los ‘falsos positivos’ y aunque Medicina Legal levantó el cuerpo y su camión fue retirado de la Plaza, se encontró frente a frente con Álvaro Uribe Vélez.”

“Ojalá le mataran un hijo a usted para que supiera lo que duele la muerte de un hijo cuando es bueno, pero ustedes son unos asesinos”, le dijo el padre.

En su discurso Don Raúl le recordó que no era la primera vez que se encontraban y que ya se había manifestado en varios espacios, hasta que le había entregado una carta. “Ustedes no han querido que se investigue el asesinato de mi hijo”, le siguió diciendo el hombre. “La otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les conviene. A él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos”.

El hombre denunció por muchos años que la muerte de su hijo, integrante del Ejército, fue a manos de la misma institicuión. Carvajal se sustentaba en una llamada que tuvo con su hijo días antes de su muerte en la que, al parecer, este le había contado que se iba a retirar del Ejército porque lo estaban obligando a asesinar campesionos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. “Las cosas se están poniendo feas”, le dijo en su momento el cabo, relató varias veces Don Raúl.

El Ejército le informó al hombre que el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño, su hijo, fue dado de baja en aparente combate con la guerrilla el 8 de octubre de 2006.

Este es el video:

En esa misma llamada el cabo le contó que iba a ser abuelo y que en diciembre de 2006 le llevaría a conocer a su nieta, promesa que no se cumplió.

La investigación

En el informe que recibió Don Raúl en 2006, le dijeron que su hijo fue asesinado en el Cerro de la Virgen por la columna Arturo Ruiz de las Farc en conjunto con la columna de Héctor del Eln, pero Medicina Legal indicó que no se podía establecer con qué armamento fue asesinado el cabo porque el cuerpo estaba manipulado.

Según el informe que dio a conocer el teniente Dimir Pardo Peña comandante de la unidad Destructor Uno, todo se dio en el marco de una operación denominada como ‘Serpiente’ que estaba bajo la comandancia de la Segunda División de la Brigada Treinta del municipio de El Tarra, Norte de Santander. Ese informe dice que el 8 de octubre de 2006 hubo enfrentamientos con la Arturo Ruiz y que ahí cayó el cabo.

Pero el comandante de de la estación de Policía de ese municipio, intendiente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, dijo que entre el 5 y el 12 de octubre de ese año no hubo ningún hecho de alteración del orden público entre el Ejército y grupos guerrilleros. Lo mismo apoyó el personero municipal que no conoció de ninguna actividad relacionada.

SIGA LEYENDO