Álvaro Uribe dice que es “difícil” que se retire de la política en Colombia

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Foto: Colprensa.

Esta semana, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sostuvo una tensa entrevista con el portal caleño ‘Hoy Noticias’ en el que habló de diversos temas coyunturales. El espacio periodístico se tornó álgido desde que la directora del medio, María del Pilar Guerra, presentó al también exsenador: “Saludamos a esta hora al expresidente, exsenador y, con todo respeto, al investigado Álvaro Uribe Vélez”; bienvenida que no le gustó para nada a Uribe.

Mientras la mesa de trabajo del equipo periodístico en mención guardaba silencio, Uribe Vélez respondió tajantemente a la presentación de la comunicadora y le aclaró los motivos por los que hoy es investigado por soborno de testigos y fraude procesal.

“Aquí les habla el investigado, pero los invito a que miren las 22.000 interceptaciones que hay contra mi teléfono y encontrarán que no hay una sola evidencia de que haya violado la ley. Como me encasilla de investigado, lo acepto humildemente, pero debo explicarle eso”, expresó.

Instantes después, María del Pilar intentó explicarle que ella mencionó que él era investigado, pero no con ánimo de ofenderlo, a lo que Uribe siguió argumentando las razones por las que la periodista estaba equivocada.

Una vez terminado el rifirrafe de inicio, comenzaron con las preguntas, hablaron del paro nacional, los abusos policiales y otras situaciones relacionadas a las manifestaciones sociales. Sobre el tema, el exmandatario aseguró: “Yo distingo la protesta social de la violencia”, expresó Uribe, mientras destacó algunas de las gestiones del Gobierno nacional actualmente en la supuesta reducción de la pobreza y otros factores.

En otros apartes de la entrevista, el también líder natural del Centro Democrático, arremetió contra su predecesor en el gobierno, Juan Manuel Santos, dijo que hubo mermelada para su reelección y mencionó que se dio una millonada para que en el Congreso para la corrupción.

Quizá una de las preguntas que más incomodó al exmandatario fue cuando le preguntaron la fecha en que daría finalidad a su extensa y nutrida carrera política que, recordemos, ha sido basada en los gobiernos como presidente de Colombia, alcalde en Medellín, gobernador de Antioquia y varios períodos como senador.

JJ Sánchez, uno de los panelistas, le dijo a Uribe: “¿Cuándo se piensa retirar usted? Tiene 68 años. ¿Cuándo se va a dedicar a los nietos, la finca, etc.?”, a lo que el exjefe de Estado, con una evidente molestia en su mirada y un tono bastante sarcástico le respondió:

“Le voy a decir una cosa: difícil. Cuándo se me ocurre decirles a ustedes eso, que están bien jóvenes. El tema es dialogar o retirarse. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi llegada al uso de razón fueron de la mano de mi madre luchando en la zona cafetera de Antioquia en favor del Frente Nacional para superar la violencia de la época”, agregó Uribe Vélez.

También aseguró que, a diferencia de lo que muchos colombianos esperaban, él no terminó su carrera en el segundo período como presidente, con lo que ratificó el comentario de María del Pilar: “hay Uribe para rato”.

De igual forma, dijo que los primeros recuerdos que tiene de su niñez son de mucha violencia y agregó: “A mí me ha tocado luchar toda la vida, entonces la presidencia no era mi fin. Por qué me tengo que retirar, si yo sigo preocupado por el país. En un mes cumpliré 69 años, pero mientras Dios me tenga con salud, ¿Por qué me debo retirar?”, aseveró en ‘Hoy Noticias’.

Antes de acabar la entrevista, reiteró su respeto “de compatriotas” con el equipo periodístico y los invitó para que en próximas ocasiones se tomaran un café. Así ocurrió:

SEGUIR LEYENDO: