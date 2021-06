“Es un tipo mala gente”: Matador revela con qué periodista no volvería a compartir cabina

Este viernes 11 de junio, el caricaturista Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, contó una anécdota que involucra a un reconocido periodista colombiano con el que dijo, no trabajaría nunca más.

“Hay una historia que casi nadie sabe. Hace años compartí cabina con Néstor Morales en mañanas BLU. Vi la forma grosera con la que trataba a sus colegas y decidí que jamás trabajaría ahí. No lo escucho, porque es un tipo mala gente. Eso explica el periodismo que hace”, dijo el caricaturista.

El comentario de Matador se da en medio de la polémica que generó Morales cuando entrevistaba al senador Gustavo Bolívar, y mencionó que Temblores era una ONG sesgada y que era una mentira la cifra de decenas de jóvenes que se han visto afectados por la pérdida de sus ojos.

“A mí no me gustaría que a un hijo mío le sacaron un ojo ni que lo mataran por estar defendiendo una causa más justa”, decía Bolívar cuando el periodista lo interrumpió para decir: “Pero eso es una caricatura senador Bolívar de que a los manifestantes les están sacando los ojos”, señaló.

Morales insistió en que no es cierto que le han sacado los ojos a 72 jóvenes como lo afirmó Bolívar quien aseguró que sacó la información de “ONG muy serias”, a lo que el periodista le contestó que no son serias, que son ONG de izquierda y sesgadas. “Temblores y demás son de izquierda y tienen gran sesgo que se inventan una cifra, no hay ninguna lista de 72 colombianos a los que le hayan sacado los ojos”, puntualizó Morales.

Esta declaraciones de Néstor Morales provocaron que Sebastián Lanz, uno de los directores de Temblores se pronunciara. Lo hizo a través de Twitter donde escribió: “No, Néstor Morales, nosotros no nos estamos inventando las cifras ni somos ‘una ONG de izquierda’. Las víctimas de lesiones oculares por parte de la Policía merecen respeto y reparación. Y usted necesita un curso de periodismo”, indicó.

De hecho, este viernes desde la ONG enviaron una misiva al periodista para que se retracte por lo dicho. “Sobre los lamentables y peligrosos señalamientos de que nuestro trabajo está alimentado por un supuesto sesgo ideológico de ‘izquierda’, le recordamos que el perfilamiento de las organizaciones sociales en Colombia es equivalente la promoción de discursos de odio, pues no solo implica la descalificación de nuestro trabajo, especial, viniendo de una cadena y programa radial como el que usted dirige, el cual llega a una cantidad importante de hogares colombianos”, dijo la organización.

Y agregaron: “Usted está en libertad de opinar lo que desee sobre Temblores ONG, pero no le asiste ningún derecho para mentir a la opinión pública sobre nuestro trabajo, que es serio y sustentado. Por esos motivos, le solicito que de manera inmediata y con la misma difusión que tuvo la información incorrecta que brindó el día de ayer a la opinión pública, rectifique sus expresiones según las cuales Temblores ONG ‘se inventa’ los casos de lesiones oculares en el marco del paro nacional”.

Esta misma ONG, junto a Indepaz, entregó en estos días su propio informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021.

