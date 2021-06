Actriz de ‘Pa’ quererte’ que nació por medio de fecundación in vitro: esta es la historia

La conversación que la famosa presentadora de YouTube ‘Diva Rebeca’, personificada por el periodista Omar Vásquez, tuvo con la joven actriz Camila Jurado, recordada por su papel de ‘Juliana Morales’ en la novela ‘Pa’ quererte’ del Canal RCN, ha sido destacada por varios aspectos que ambas tocaron sobre la adolescencia, las relaciones de pareja y los sueños frustrados.

Gracias a las preguntas picantes e inesperadas de ‘Diva Rebeca’, la entrevista reveló un interesante detalle de la vida de la artista bogotana, el cual ha llamado la atención de los internautas. Resulta que Camila Jurado nació por medio de fecundación in vitro, un procedimiento utilizado por muchas mujeres cuyo sueño es ser madres, pero no logran embarazarse de forma natural.

De acuerdo con lo que contó la actriz, durante varios años sus padres intentaron tener un hijo de forma natural pero nunca lo consiguieron, a pesar de que también se ayudaron con algunos procedimientos y alternativas para alcanzar su sueño. “Yo no llegaba, yo no llegaba, y mi mamá decía que tenía que llegar, pero que si hubiera quedado embarazada en otro momento tal vez no hubiera nacido yo”, relató Jurado.

Así pues, la actriz de ‘Pa’ quererte’ mencionó que logró ser fecundada en una probeta y que el proceso salió sin ninguna novedad. Incluso, afirmó que para su mamá y papá fue suficiente con tenerla, pues lograron cumplir uno de sus mayores deseos, motivo por el cual decidieron quedarse con ella y no darle un hermano.

Esta historia dio pie para que Camila Jurado expresara su punto de vista frente a la adopción, una idea que asegura le llama la atención y probablemente podría pensarla en algún momento.

“Cuando se hablaba mucho de la adopción o simplemente del matrimonio homosexual, que decían que eso no es lo natural, que esa no es la naturalidad de como Dios hizo sus cosas, yo decía que yo tampoco había nacido de lo más natural del mundo y aquí estoy. Me considero una persona decente. Eso también me abrió la cabeza a muchas otras cosas”, señaló la artista en entrevista con ‘Diva Rebeca’.

Ser hija única tampoco ha sido un problema para Camila Jurado, quien siendo tan joven ya se está consolidando como una de las mejores actrices de la televisión colombiana. Compartió que su familia siempre la ha cuidado y dado todo, especialmente el apoyo con todos sus proyectos y anhelos para el futuro. “No crecí en una familia pues la más pudiente del mundo, pero mis papás me dieron a mí absolutamente todo, a mí nunca me ha faltado todo, me han apoyado en cada cosa”, dijo.

A propósito del papel de ‘Juliana Morales’ que interpretó en ‘Pa’ quererte’, con el que personificó el dilema de las madres adolescentes a quienes no les queda más remedio que aplazar algunos de sus sueños para dedicarse a su nuevo rol, ‘Diva Rebeca’ le preguntó a la bogotana si hubiera abortado si, en su caso personal, hubiera quedado embarazada antes de sus 20 años.

Camila respondió que sí, y aseguró que hablar de este tema en concreto le daba miedo, pero que se ha puesto en la tarea de investigar porque considera que es importante.

“Sobre todo con el tema científico, si en realidad este ser siente, no siente. Yo soy una persona muy sensible y cualquier cosa que me parece injusta pues no me parece (...) Sí me parece que una mujer tiene todo el derecho a decidir qué quiere hacer con su vida y a ser mamá cuando ella quiera”, concluyó.

