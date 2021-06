Robinsón Díaz y lo que lo conecta con su papel en ‘Vecinos’: “yo he sido muy parrandero toda la vida”

Robinsón Díaz, actor colombiano / Archivo

Las parrandas del recordado ‘Oscar Leal’ vuelven a la televisión colombiana en la retransmisión de la novela ‘Vecinos’ del Canal Caracol. Oscar, quien es encarnado por el exitoso actor antioqueño Robinsón Díaz, reveló varios detalles de la producción que acompañará a los televidentes en las tardes.

La novela inició este miércoles 9 de junio y los colombianos se mostraron emocionados al gozar de las aventuras de Oscar con Henry (Fernando ‘el flaco’ Solórzano) y la historia de amor de la doctora Tatiana, interpretada por Flora Martínez.

Ahora bien, como la novela fue tan aclamada por los colombianos, La Red entrevistó a Robinsón y este dio detalles sobre dónde se grabó la novela, algunas anécdota y mucho más.

Sobre el sector de Bogotá donde se grabó la producción, Díaz aseguró que fue en la localidad de Puente Aranda, en el barrio Muzu, donde las aventuras de ‘Oscar el taxista’ y otros momentos icónicos de la trama, conmovieron a los fanáticos.

La dirección exacta del barrio donde se grabó la historia es la carrera 52 y la carrera 51, entre calles 42 sur y la calle 40 sur. Allí, no solo hubo música a todo volumen en las eternas fiestas de Oscar y sus amigos, sino que también se evidenciaron lágrimas, escenas de celos y mucho más durante la novela que hizo llorar y emocionarse a los televidentes hace 12 años y que hoy llega para cautivar de nuevo a la audiencia: “En el barrio Muzu, la gente estaba feliz de que grabáramos allí y en general en todas partes fue muy bien recibida la novela. En general el gremio de los taxistas, que es tan controvertido, tuvimos mucho apoyo. Fue muy bien recibido”, contó el intérprete.

En su entrevista, Robinsón habló del personaje que él encarnó hace años y describió varias de las facetas y características que el rumbero Oscar Leal tiene:

“‘Oscar Leal’, como su nombre lo dice, es leal a sus principios y es un tipo muy agradable. Uno hasta le perdona al tipo: pone buena música, es leal y además es un tipo con el que uno puede contar; es un gran amigo. Es un personaje de amor, es un personaje divertido, muy bien escrito, con muchos valores, con una gran alegría por dentro, dispuesto ayudar y con un gran amor por la gente”, dijo Robinsón Díaz a La Red.

Aunque no parece, Robinsón también es fan de la rumba y diversión, así lo reveló en su entrevista con el programa, donde dijo que se sintió identificado con Oscar Leal porque tiene varias de esas características.

“Yo he sido muy parrandero toda la vida y la rumba me ha gustado toda la vida. Solo que cada vez me doy cuenta que eso hay que hacerlo con respeto y con moderación. Son épocas y es parte de nuestra idiosincrasia: ser bulloso, rumbero, írsele la mano a uno, no respetar a los vecinos y el sueño de los demás”, mencionó.

Sara Corrales fue otra de las participantes de la producción y reapareció con mucha emoción ante la retransmisión de la novela y reveló en Caracol Televisión algunos detalles de lo que significó para ella ser parte del equipo de ‘Vecinos’ e interpretar el papel de ‘Jessica Antonieta Morales’, la novia del taxista Óscar Leal.

“Éramos una familia increíble y de verdad volvernos a ver el fruto de lo que fue todo ese tiempo de grabación en la pantalla es una bendición para mí. Tuve la bendición de que me dejaran hacer y deshacer con ese personaje. Los directores confiaron tanto en mí, como que se dieron cuenta de la entrega que yo tenía y me dieron una responsabilidad enorme y me dijeron okey, apórtale”, compartió la actriz.

