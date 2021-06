Policía desmintió que un carro de esa institución esté involucrado en el homicidio de Lucas Villa

Esta semana se conoció la hipótesis de que el homicidio de Lucas Villa fue perpetrado entre integrantes de la banda La Cordillera y policías. Foto: Archivo particular

Luego de que esta semana se conociera la versión de que el homicidio de Lucas Villa fue perpetrado en una supuesta alianza entre policías y miembros de la banda criminal La Cordillera, desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional desmintieron el señalamiento de que un carro de esa institución se hubiera usado en el crimen del manifestante pereirano.

En un artículo que se publicó en el periódico El Tiempo se informó que esta hipótesis del crimen de Villa fue descrita por Eisenhower Zapata, un abogado que es integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Pereira y de la organización de derechos humanos de esa ciudad.

Según lo que conoció Zapata sobre el homicidio del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay una camioneta de placas ZRK 453 que estaría involucrada en los hechos en los que fue baleado el joven, que ahora es símbolo de las protestas del paro nacional en Colombia.

“La fuente nos dice que esa camioneta ha actuado en operaciones encubiertas de la Sijín y existe una persona que sabe todo lo que pasó y lo único que pide es asilo y garantías para contar la verdad”, aseguró Zapata.

En el diario bogotano consultaron con la Policía, donde desmintieron esa información y sostuvieron que el señalado vehículo nunca ha pertenecido a esa institución.

Agregaron que también se abrió una investigación sobre las denuncias del abogado Zapata y que esta persona será llamada por la Fiscalía General de la Nación para que amplíe sus declaraciones sobre el crimen de Villa.

El jurista fue quien dio a conocer la versión de que detrás del crimen de Villa están miembros de la Fuerza Pública y de la La Terraza, y que con el homicidio del manifestante buscaban aterrorizar a las personas para que no continuaran con las protestas con motivo del paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque.

“Al principio la banda creyó que el paro no iba a afectar el negocio del microtráfico y quería entretener a la Policía para pasar la droga, pero después el paro les terminó afectando y ahí es cuando perfilan a Lucas para dar un mensaje de miedo a los manifestantes y dispersarlos”, dijo Zapata tras recoger los testimonios de jóvenes de la comuna 8 de la capital risaraldense a los que supuestamente La Terraza les pagó para que participaran en los bloqueos.

También el abogado señaló que en la Policía le entregaron información sobre la investigación del asesinato de Villa.

“Debo reservar el nombre de la fuente que está allá adentro para evitar un problema, pero la Fiscalía lo único que tiene es una fuente y si no le garantizan la seguridad a esa persona, ese crimen se queda en la absoluta impunidad a pesar de la recompensa de 100 millones. Más de un mes y no hay resultados de nada, dónde están los investigadores que mandaron de Bogotá”, agregó Zapata.

En El Tiempo también consultaron con Sidssy Vázquez, una de las hermanas de Lucas Villa, quien afirmó que no le han entregado información de la investigación por la muerte de su familiar, y que por el contrario había sido amenazada y le habrían hecho seguimientos.

Vázquez también dijo que los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ni siquiera fueron al lugar en el que fue ultimado Villa.

“La versión que nos dieron es que no pudieron entrar porque la gente no les dio paso, pero la Procuraduría sí pudo entrar. No tuvieron voluntad para recolectar las pruebas, tanto así que el investigador nos pidió que le entregáramos las vainillas de las balas, porque ellos por negligencia permitieron que se dispersaran”, narró la hermana del estudiante.

Desde el organismo investigador no le brindaron ninguna respuesta a El Tiempo sobre los nulos avances en el esclarecimiento de la muerte del manifestante pereirano.





<u><b>SEGUIR LEYENDO:</b></u><b> </b>