“No nos estamos inventando las cifras”: director de Temblores a periodista que afirmó que la ONG pertenece a la izquierda y es sesgada

La ONG Temblores ha sido una de las más consultadas por medios nacionales e internacionales sobre las denuncias que se han registrado en medio del paro nacional en cuanto a cifras de la violencia que están ejerciendo algunos uniformados de la fuerza pública.

Según su último informe y lo registrado en su plataforma GRITA, entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 12:00 p. m. del 31 de mayo del 2021 lograron clarificar las siguientes cifras:

1.248 víctimas de violencia física

45 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública

1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

65 víctimas de agresiones oculares

180 casos de disparos de arma de fuego

25 víctimas de violencia sexual

6 víctimas de violencia basada en género

Estos datos son los que se han divulgado ampliamente. Sin embargo, este jueves en medio de una entrevista que le hacía Néstor Morales de Blu Radio al senador Gustavo Bolívar, mencionó que esa ONG era sesgada y que era una mentira la cifra de decenas de jóvenes que se han visto fectados por la pérdida de sus ojos.

“A mí no me gustaría que a un hijo mío le sacaron un ojo ni que lo mataran por estar defendiendo una causa más justa”, decía Bolívar cuando el periodista lo interrumpió para decir: “Pero eso es una caricatura senador Bolívar de que a los manifestantes les están sacando los ojos”, señaló.

Morales insistió en que no es cierto que le han sacado los ojos a 72 jóvenes como lo afirmó Bolívar quien aseguró que sacó la información de “ONG muy serias”, a lo que el periodista le contestó que no son serias, que son ONG de izquierda y sesgadas. “Temblores y demás son de izquierda y tienen gran sesgo que se inventan una cifra, no hay ninguna lista de 72 colombianos a los que le hayan sacado los ojos”, puntualizó Morales.

Esta declaraciones de Néstor Morales provocaron que Sebastián Lanz, uno de los directores de Temblores se pronunciara. Lo hizo a través de Twitter donde escribió: “No, Néstor Morales, nosotros no nos estamos inventando las cifras ni somos ‘una ONG de izquierda’. Las víctimas de lesiones oculares por parte de la Policía merecen respeto y reparación. Y usted necesita un curso de periodismo”, indicó.

Esta misma ONG, junto a Indepaz, entregó en estos días su propio informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021

En el informe hablaron del arma Venom, “en un pronunciamiento realizado por la Policía Nacional, se indicó que el uso del arma Venom está reglamentado en el marco legal internacional establecido por las Naciones Unidas y que su peligro es reducido debido a la altura desde donde se dispara.24 Sin embargo, hemos llegado a documentar al menos 5 casos en los que el arma Venom ha sido activada desde el suelo y directamente en contra del cuerpo de las personas manifestantes, aumentando así su riesgo de letalidad y violando todos los protocolos de funcionamiento. Asimismo, es importante mencionar que de los homicidios que hemos podido verificar hay 3 en los que está por determinarse si el arma agresora fue la Venom”, sostuvieron las organizaciones.

