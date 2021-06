Abelardo De la Espriella propone legalizar los capitales de los delincuentes para remplazar la reforma tributaria

En entrevista con Semana, el abogado monteriano dio a conocer dicha propuesta, la cual consiste en que una vez se de captura a algún delincuente, ya sea por los delitos de narcotráfico, minería ilegal y toda suerte de delitos, se le proponga que entregue el 90% de sus bienes o dineros como incautación y se le haga la legalización del 10%, tema que causaría polémica según de la Espriella, pero que con ese dinero podrían darle solución a varios problemas económicos del país.

“¿Sabe qué haríamos con ese dinero? haríamos dos reformas tributarias y, además, podemos industrializar el campo, porque nosotros tenemos que quitarnos ese complejo y aceptar lo que somos, nuestra vocación es campesina. Nosotros somos campesinos y el poder de la economía en Colombia está en el campo, pero hay que industrializarlo”, afirmó de la Espriella en entrevista con el medio bogotano.

En su propuesta para hacer una transformación en los recaudos tributarios, destacó que dicho programa consistiría en decirle al capturado que pague 3 años de cárcel, se le asegure que no será extradictado y que entregue el 90% de los bienes; sin embargo, aclaró “si me miente o me oculta algún bien, lo despachó para Estados Unidos”, aseguró el jurista.

Ante la polémica que puede sucitar su programa o propuesta para mejorar el hueco fiscal que tiene el país, ante la negativa de aprobación del a reforma tributaria, indicó que no debería ser polémica, pues varios exintegrantes de las Farc estan en el Congreso con curul y ninguno de ellos ha regreso dineros de las acciones delictivas que cometieron mientras fuera parte de la organización subversiva.

“Ahora dira alguna gente ¡Pero cómo le van a legalizar la plata a los bandidos! Perdón, pero hay 10 señores de las Farc en el Congreso con curul y no han devuelto un solo peso, y que mataron mucha gente, entonces no me vengan con esos cuentos”, destacó De la Espriella, agregando: “por lo menos aquí propongo que la gente pague cárcel”.

Ante la afirmativa que el programa planteado por él sí resulta ser polémico, el abogado preguntó: ¿Ustedes saben cuanto dinero ilegal hay en Colombia que no está en la mira de las autoridades? y incluso resaltó que existen persona que han cometido ilicítos y que no está bajo investigación, pero que una vez descubiertos quizás tomarían la decisión de acojerse a esta propuesta que él plantea, con tal de tener tranquilidad.

“De eso se trata la justicia premial, usted entrega yo le entregó beneficios”, aclarando que a esta persona se le deja el 10% de los bienes o dineros pues “no se le puede dejar pasando hambre, deben tener un incentivo”, afirmó Abelardo.

Dicha propuesta por el abogado, es parecida a la forma en que las autoridades de Estados Unidos hacen una negociación con personas capturadas por narcotráfico, a cambio de información o declaración de los hechos, “lo que buscan estos acuerdos es desarticular las organizaciones para las que trabajaba”, manifestó el jurista.

Ante la posibilidad de no extradición, el medio le pregunta desde su conocimiento como jurista si dicha propuesta no chocaría o frenaría la extradicción, la cual es tradición en el país en la resolición de temas de narcotráfico, a lo cual él respondió:

“No, porque vamos de desmantelar todo un aparato criminal, entonces esta gente tiene que comprometerse. Además, existe varias personas que no tienen proceso ni acá, ni allá. Las cuales se meterían en ese programa con tal de tener tranquilidad. Y es que la tranquilidad no tiene precio”, afirmó en la entrevista.

Al finalizar, indicó que “con ese dinero podría hacerse una revolución fantastica, empezando por el campo. Y no tenemos que meterle la mano al bolsillo a la clase media y menos a las clases no favorecidas. Me parece a mi, que en una crisis especial, se debe plantear un remedio especial.” Además, destacó “De que nos sirve tener a los tipos 200 años en la cárcel, cuando podemos quedarnos con su dinero y hacer una gran transformación social en Colombia”.





