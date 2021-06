Lo que dijo Luisito Comunica sobre la comida colombiana: que le gustó y qué no

Luisito Comunica prueba comida colombiana / Captura de video

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica sigue dando de qué hablar por su visita a Colombia, aún cuando ya partió de tierras cafeteras. El influenciador publicó los videos de su paso por el país en su canal de YouTube y esta vez impresionó a sus fanáticos con un clip donde se muestra probando algunos de los platos más conocidos de la gastronomía criolla.

“Qué mas mis parces, mis pirobos”, dijo Luisito, quien inició saludando con términos colombianos y aseguró que estaría consumiendo “comida mórbida colombiana” en Cali, la capital vallecaucana.

El youtuber, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, entró a la plaza de mercado ‘La Alameda’ de la ciudad y le mostró a sus seguidores el odiado y amado tómate de árbol. “Nunca lo había visto, hay muchas frutas que nunca había probado”, agregó.

Luisito ingresó al puesto de una de las vendedoras del establecimiento comercial llamada ‘Doña Basilia’ y allí probó varios platos de la comida pacífica. Inició con la conocida longaniza, acompañada de patacones.

“Estos se sirven con la tostada de plátano, qué chulada. Me encanta. Es muy curioso que son las 8:00 de la mañana y uno come esta comida de desayuno. Está buenísimo, se me hace un desayuno completo”, expresó el mexicano.

Cuando doña Basilia le dijo que acompañara su desayuno del característico tinto colombiano, Luisito se sorprendió pues no sabía que en el país le llaman así al café negro sin leche. Más adelante, la mujer le explicó al influencer la diferencia entre la arepa venezolana y la arepa colombiana, diciendo que la del país tiene maíz cocinado, molido y relleno al gusto.

Pues bien, llegó el momento de que Villar probara, de nuevo, la arepa criolla: “Me comí una de huevos pericos. Esta arepa se vende en $4.500 colombianos, es como un dólar y cachito. Sabe bien diferente, la presencia del maíz es diferente; le da un saborsito delicioso”, mencionó Luisito al morder la arepa rellena de huevo con tómate y cebolla.

Al igual que otros extranjeros, Luisito quedó anonadado con la variedad de frutas que hay en Colombia; primero resaltó el tómate de árbol y luego el lulo: “Creo que nunca había visto un lulo en mi vida. Es para refrescar el pensamiento, me gusta. Está rico”, mencionó; acto seguido probó la curuba y también destacó su sabor.

“Sí sabe a tómate, pero más ácido, como un poquito azucarado, es como lo defino, creo que en la tonalidad se nota. No conocía el tómate de árbol, está bien rico, se los recomiendo”, agregó.

Por fin llegó el momento que Luisito esperaba desde su arribo al territorio colombiano, probó la particular salchipapa: “Yo he querido probar la salchipapa desde que se hizo viral el video de un niño cantando que se comió una”, expresó.

Cuando la probó, para sorpresa de sus fanáticos no se mostró tan impresionado por su sabor: “Supongo que está bien la combinación, pero no entiendo por qué tanto alarde del niño. No está tan ‘cool’, pero está sabroso”, añadió, mientras probó una papa rellena y dijo: “Está toda frita. Qué sabroso, qué delicioso; esto si está a otro nivel. Mmm, qué chulada”.

En otros apartes de su video, Luisito mostró el cholado o el raspado, lo probó y dijo que era ideal para un día caluroso. “Estaba por decir que era un plato nutritivo, pero el carnal le echa la leche condensada, le pone la galleta y qué rico este deleite por 7.000 pesos colombianos”.

Finalmente, probó los dedos de queso con agua de panela y dijo que era “muy seco” y se necesitaba algo líquido porque “se te atora en la garganta”. Se esperan nuevos videos de su paso por Colombia.

