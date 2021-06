“La gente es muy envidiosa”: ‘Epa Colombia’ denuncia que están reenvasando sus keratinas

En los últimos meses los colombianos han sido testigos del crecimiento económico de ‘Epa Colombia’, pues gracias a su empresa de keratinas ha logrado cumplir muchos sueños personales.

Sin embargo, este miércoles 9 de junio la empresaria tuvo un momento serio con sus seguidores y contó una situación muy delicada en la que su negocio de keratinas está involucrada. De acuerdo con la influenciadora, tas el éxito que ha tenido su producto, están reenvasándolo bajo el sello de otras marcas.

“Saben lo delicado que están haciendo conmigo? reenvasar el producto en otra marca. Otras marcas no tienen sello de Invima y están jugando con mi producto. Amiga, están diciendo ella me hizo la keratina, pero el producto que tienen en el pelo es mío. Están reenvasando mi producto”, expresó muy molesta la bogotana.

Asimismo, la empresaria aprovechó para destacar la envidia que ha generado desde que sacó adelante su empresa y es exitosa a nivel nacional.

“La gente es muy envidiosa, entre tú más exitosa seas más palo te van a dar, pero mira amiga, cómpreme a mi, deme la oportunidad a mi de seguir creciendo y luchando con estos maravillosos productos”, sostuvo ‘Epa’.

Barrera, aprovechó para recordar que su producto es el único en el mercado colombiano que asegura un resultado 100 por ciento eficiente gracias a su calidad y al trabajo de las estilistas que trabajan de su mano.

“El 50 % te lo da mi producto y el otro mi personal capacitado porque mis productos si son efectivos, soy la única en estos momentos que garantiza el 100 %”, detalló.

Aunque no mencionó nombres, si dejó claro que detrás de esto están personas que solo buscan fama y polémica.

“Y saben por qué lo hacen amiga? por crear escándalos, por crear fama, por crear ventas para quitarles el dinero que yo nunca te quitaría, yo jamás te robaría, yo hago las cosas super honesta”, aseveró Daneidy.

Hace unas semanas, la influenciadora abrió su corazón y, entre lágrimas, expresó lo feliz que se encuentra actualmente, pues a pesar de muchos obstáculos ha logrado sacar su empresa a flote.

“Amiga estoy muy feliz, no te alcanzas a imaginar por todo lo que pasé, estuve a punto de perder mi empresa porque la gente se acerca es a robarle a uno amiga, y organicé mi empresa y lo logré. Es la más grande en este momento de keratinas, te podría decir que es la más grande amiga”, señaló Barrera por medio de historias en su cuenta de Instagram.

La influenciadora explicó que, aunque le vaya muy bien en su negocio, no pretende llenarse de más lujos y mostrarlos en redes sociales para vivir de apariencias.

“No me interesa comprar una finca, no me interesa aparentar aquí algo que no soy amiga. Me va muy bien vendiendo keratinas, ni te alcanzas a imaginar como me va de bien, pero perdí tanta plata arreglando mi empresa, mucho dinero, porque personas solo querían venir a ver mi dinero, mi fama, a querer aprovecharse de mí”, reveló la bogotana.

De igual forma, Daneidy reflexionó y se concientizó de que tal vez no se hubiera visto envuelta en esta situación si se hubiese preparado profesionalmente para estar al tanto de las finanzas de su empresa.

