Fiscalía interrogará a dos civiles que habrían disparado contra manifestantes en Cali

El Fiscal General, Francisco Barbosa / Imagen de uno de los ciudadanos disparando contra manifestantes en Ciudad Jardín, Cali.

A raíz del análisis de las cámaras de seguridad, la Fiscalía General citó este martes 9 de junio a indagatoria a otros dos civiles por disparar contra los manifestantes en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, hace algunas semanas.

La Fiscalía asegura que logró la identificación plena de estas dos nuevas personas mediante el estudio detallado de los videos del lugar y se encuentra determinando qué tipo de armas se utilizaron en los hechos: de fogueo o traumáticas. Las diligencias para interrogatorio serán programadas para los próximos días y allí los ciudadanos involucradas deberán presentarse con sus abogadas para quedar vinculados a la investigación, de manera preliminar, por el delito de usurpación de funciones públicas.

Con este ya son tres los llamados a interrogatorio por parte del ente acusador si se tiene en cuenta el del empresario Andrés Escobar, quien debió comparecer el pasado 1 de junio tras quedar en flagrancia disparando contra los marchantes en los videos difundidos a través de las redes sociales:

“Me tildan de asesino, de genocida y una cantidad de barbaridades que no soy. No solo he recibido esas amenazas yo sino también mi familia (…) se ve mi cara en las fotos. Yo no soy ningún paramilitar, tengo la cara limpia, aporto a la sociedad con empleo, hago labor social, pago impuestos”, fueron las palabras de Escobar en redes sociales, asegurando que su arma estaba en regla e intentaba defender a los policías de un grupo de “vándalos” en el CAI de Ciudad Jardín.

Además, también será citado a interrogatorio el comandante de la estación de policía de Ciudad Jardín. Y se conoció que la Fiscalía pedirá un reporte de las heridas de los civiles para así encontrar posibles coincidencias con las armas que fueron disparados en el lugar.

INFORME DE LA FISCALÍA:

El pasado lunes 7 de junio el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó un balance a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las investigaciones adelantadas durante las jornadas del Paro Nacional, que abarcan asesinatos, heridos y desparecidos. A la fecha, el ente reportó 21 homicidios ocurridos en medio de las manifestaciones, 11 más en verificación y otros 19, que si bien ocurrieron durante esta época, no están directamente relacionados con las protestas.

Adicionalmente, hay 328 personas que fueron reportadas como desaparecidas, mientras que otras 90 están a la espera en los listados de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía mediante el mecanismo de Búsqueda Urgente.

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

“El ente acusador ha priorizado 498 casos de civiles heridos en manifestaciones violentas. Por estos hechos, hay 429 noticias criminales abiertas por presunto abuso de autoridad y lesiones personales”, indicó la Fiscalía en la presentación del balance.

Respecto a daños a bienes materiales, la entidad tiene contabilizados más de 1.000, entre saqueos y ataques: “En materia de infraestructura, a nivel nacional, se han presentado ataques a 194 Centros de Atención Inmediata (CAI) y 203 vehículos de la Policía Nacional, 62 estaciones de servicio, 242 sedes bancarias, 107 cajeros automáticos, 318 entidades públicas, 38 peajes y 364 saqueos en almacenes”.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, respondió que el informe será de utilidad para que la Comisión pueda realizar su trabajo de monitoreo en la visita al país: “Quiero agradecer al fiscal Barbosa y a todo su equipo por toda la información que nos han dado. Hemos tenido una reunión muy importante donde recibimos muchísima información que, sin lugar a duda, va a ser muy importante para toda la labor de monitoreo que hace la Comisión, como también para el objetivo de nuestro trabajo”.

