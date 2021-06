Lo que cuestan los tenis más caros de la colección de ‘La Liendra’

Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

Mauricio Gómez, conocido popularmente como ‘La Liendra’, compartió con sus seguidores un emotivo momento que muchos no olvidarán. Luego de convocarlos para jugar una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, enfocada principalmente en qué zapatos recomienda según la ocasión, el antioqueño recordó un difícil episodio que vivió en su pasado.

Una vez se dio inicio al juego, los internautas le enviaron a ‘La Liendra’ decenas de preguntas sobre sus tenis como, por ejemplo, cuáles son los más baratos, los más caros, los más viejos, los que le gustan más, los que solo ha usado una vez, los que le han regalado, entre otras opciones.

El paisa se tomó su tiempo para responder y mostró en detalle algunos de sus pares de tenis, contando a su vez la historia de cómo los adquirió o de alguna anécdota que estos le recuerdan.

Entre los datos curiosos que reveló, el creador de contenido dijo que generalmente usa los mismos tenis todos los días, unos de color blanco que le costaron alrededor de $300.000. “Ni siquiera son caros, pero me gustan mucho porque son cómodos, horman bonito y son sencillos”, mencionó.

Sumado a esto, sobre los tenis que más le gustan dejó ver unos color amarillo mostaza, que tienen un detalle particular. “Son de mujer y los compré hace poquito, y fue con los que me vi con Luisito. No es porque me haya visto con él, sino porque me parecen hermosos, este es todo mi flow”, agregó.

Los más baratos, de tan solo $11.000, son los zapatos de playa que se compró en el viaje que hizo a la isla de San Andrés junto con su familia y su novia, la influenciadora Dani Duke, semanas atrás. Pero, al momento de hablar de sus zapatos más caros, ‘La Liendra’ causó revuelo en sus redes sociales. Se trata de unos tenis marca Versace, de los cuales mostró un pantallazo de su precio en internet: $4′127.200.

‘La Liendra’ no dejó de entregar otras respuestas sobre cuáles tenis tiene para jugar fútbol y cuáles son los clásicos que tiene, por ejemplo, marcas Puma, Adidas, Nike y Reebok. Incluso, llamó la atención de sus seguidores tras revelar que ni él le ha regalado tenis a su novia ni ella a él puesto que creen en los agüeros y, según estos, podrían espantar a su pareja con ese regalo.

“Los muestro con mucho orgullo y humildad. Fueron 18 años en los que tenia solo un par para todos los días”, expresó ‘La Liendra’ en unas de las historias en las que mostró las decenas de tenis Nike que tiene ahora.

Precisamente, ese momento que Mauricio Gómez compartió con sus seguidores en Instagram logró conmover a muchos de ellos, quienes recordaron precisamente el primer video que se dio a conocer de ‘La Liendra’ y por el que logró empezar a cambiar su historia tras salir de la pobreza absoluta.

Resulta que en 2015 el antioqueño le compartió a sus amigos un video en el que habló con sarcasmo de su situación económica y les mostró todos los zapatos que supuestamente tenía según la ocasión. Pero, en realidad, se refería al mismo par que tenía que utilizar todos los días porque ni él ni su familia tenían recursos para comprar otros.

El video se viralizó en aquél entonces, lo que lo impulsó a seguir grabando y compartiendo sobre su vida en el municipio de La Tebaida, Quindío. Su fama se disparó y comenzó a facturar millones de pesos, que le permitieron años después no solo comprar más de un par de tenis, sino obsequiarle a su mamá una casa y un carro.

“A los que me está diciendo que yo qué hago con los tenis que ya no me gustan, les cuento que yo se los regalo a mi familia o a mis amigos, pero aquí no se quedan. Cada cuatro meses yo voy sacando cosas del clóset. Otra cosa, aquí en mis zapatos pueden encontrar tenis desde $200.000 hasta $5′000.000″, contó el influenciador.

Para concluir, el paisa aseguró que todos los zapatos que ha adquirido con su propio dinero es porque le gustan y lo hacen sentir feliz, pero que lo último que busca es presumir y adquirir artículos porque sí. “Tengan algo claro y es que acá todo lo que hay es porque a mí me gusta y no por querer aparentar o tener lo más caro”, expresó.

“Si yo tengo algo claro en la vida es que uno se tiene que dar gusto. Y liendritas, yo no fumo, yo no salgo a fiestas, yo no tomo, yo no hago nada en lo que malgaste mi plata si no es en tenis”, finalizó sus videos.

