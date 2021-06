Ana Karina Soto adelantó qué haría si su pareja le propone matrimonio

Foto: redes sociales

Tras su paso por el reality ‘Protagonistas de Novela’ y su larga trayectoria como presentadora de entretenimiento del Canal RCN, Ana Karina Soto se ha consolidado como una de las personalidades más importantes de la farándula en el país. Además, se ha ganado el corazón de los colombianos gracias a su cercanía y empatía con la gente.

Por medio de sus redes sociales, Ana Karina constantemente está compartiendo detalles íntimos de su rol como mamá, su vida familiar y sus proyectos profesionales. Esto en especial gracias a las preguntas y respuestas de Instagram, con las que la mayoría de los famosos han revelado datos inéditos que han llegado a sorprender a los usuarios y han sido hasta noticia en el mundo del entretenimiento.

Es más, la presentadora del Canal RCN a su vez ha llamado la atención por la relación amorosa que tiene desde hace más de diez años con Alejandro Aguilar, recordado actor de la exitosa novela ‘Pasión de Gavilanes’, quien es el padre de su primer hijo, Dante.

Precisamente, para la mayoría de sus seguidores siempre ha sido una incógnita el por qué la pareja no ha decidido unir sus vidas en matrimonio, y cada vez que tienen la oportunidad le preguntan a la comunicadora sobre el tema.

Por esa razón, Ana Karina Soto dedicó unos minutos de su tiempo y grabó un corto video en Instagram con la esperada respuesta. Dijo que, si Alejandro llegara de repente un día con la sorpresa de un anillo y le propusiera matrimonio, no dudaría en responderle que sí con toda la efusividad posible.

“Pegaría un grito de la emoción, me le tiraría encima, lo abrazaría, le daría un beso apasionado, le recibiría el anillo y le diría que sí”, respondió la presentadora con un tono nervioso y lleno de emoción.

Ana Karina Soto reveló qué haría si le proponen matrimonio

Casualmente, Ana Karina y Alejandro han sido noticia en los últimos días luego de compartir los avances de su nuevo apartamento, el cual está a punto de quedar listo. Tal y como han expresado, es un sueño y un proyecto en conjunto que han construido por varios años con su amor y con el apoyo de sus familias y amigos.

Fue la propia presentadora, quien próximamente regresará a la televisión colombiana con el programa matutino ‘Buen día Colombia’, también del Canal RCN, la que les hizo un tour a sus seguidores por el inmueble. Mostró que los pisos de la sala, cocina, comedor y pasillo principal ya pronto quedarán terminados, así como la habitación de su hijo y una que tendrán exclusivamente para sus huéspedes. Respecto a los baños, todavía faltan bastantes arreglos.

En otras noticias de la pareja, Alejandro Aguilar se pronunció luego de que algunos internautas intentaron hacerle la vida imposible a su esposa a través de las redes sociales criticándola por el nuevo programa matutino del Canal RCN.

“Lo verá su madre. RCN se acabó y ya no lo ve nadie”, fue uno de los comentarios hechos contra Soto que generó la respuesta de su esposo, cuya respuesta fue la siguiente: “Tiene toda la razón, la señora Juana (madre de Ana Karina) estará viendo el programa, eso no tiene ninguna discusión. También estaremos nosotros y probablemente algunas personas más. Por otro lado, no sufra amigo, pues hoy por hoy existen una inmensa variedad de contenidos. Seguramente estarás viendo un documental, leyendo o viendo una película. Dicho esto, esperó que su madre esté muy bien”.

SEGUIR LEYENDO