Leonel Álvarez le abrió las puertas a la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional

MED704. MEDELLÍN (COLOMBIA), 07/06/2015.- El director técnico de Independiente Medellín Leonel Álvarez da instrucciones a sus jugadores ante Deportivo Cali hoy, domingo 7 de junio de 2015, durante la final de campeonato Liga Águila I, celebrada en Medellín (Colombia). EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

En una entrevista con los panelistas de ESPN 360, el técnico Leonel Álvarez habló sobre la posibilidad de ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional.

El estratega se refirió a los posibles acercamientos con los directivos verdolagas y a las razones que lo llevarían a asumir el cargo tras el fracaso del equipo de Alexandre Guimarães.

“Yo no he recibido ningún llamado, sí he sido tendencia y le agradezco a todos los hinchas porque el amor y cariño es enorme, sé que es un momento difícil de Nacional y si yo puedo dar una mano, créanme que lo hago con todo el amor y todo el cariño”, dijo el D.T.

Además, el técnico antioqueño aprovechó el espacio para dirigirse a los aficionados de la escuadra paisa para aclarar algunos rumores sobre su falta de empatía con el equipo. Leonel explicó cómo fue su compromiso y entrega cuando hizo parte de la nómina que fue campeona de la Copa Libertadores en 1989.

“Quiero aclarar: cuando nosotros estábamos compitiendo en el partido contra Olimpia, nosotros estábamos consiguiendo un objetivo, un sueño muy grande de ser campeones de Copa Libertadores. A mí que me digan que no tengo sentido de pertenencia, que no soy lo suficientemente profesional me duele muchísimo porque si algo he tenido yo es que soy muy profesional y con mucho sentido de pertenencia”, dijo Álvarez en el espacio televisivo de ESPN.

MEDELLIN, COLOMBIA - JUNE 19: Players of Medellin raise their coach Leonel Alvarez to celebrate after winning a second leg final match between Independiente Medellin and Junior as part of Liga Aguila I 2016 at Atanasio Girardot Stadium on June 19, 2016 in Medellin, Colombia. (Photo by Marcos Ruiz/LatinContent/Getty Images)

Además, Leonel introdujo en la conversación al excompañero de Selección Colombia y panelista del show, Víctor Hugo Aristizábal para que certificará su lealtad con la institución, a la cual representó con orgullo en diferentes torneos locales e internacionales.

“Víctor Aristizábal sabe, qué es no haber visto crecer a sus hijos, yo tengo dos hijos grandes y no los vi crecer, pero no los vi crecer en parte porque en ese tiempo nosotros jugábamos todo el año y éramos base de la Selección Colombia. Entonces, nosotros jugábamos con la selección y después el torneo doméstico, la Copa Libertadores, etc. Éramos base de muchas cosas”.

“Yo jugué 22 años como titular, no suplente, y para uno ser titular tiene que tener amor propio, sentido de pertenecía. Tengo dos operaciones de nariz, catorce puntos en la cabeza, ligamento de tobillo roto, hombro izquierdo afuera, hombro derecho afuera, pubalgia, esto me pasó con Nacional, entonces a mí que me diga un hincha que no tengo sentido de pertenencia y que no quiero la institución…”, expresó.

Así mismo Álvarez recordó su pasó por el DIM y explicó por qué disfrutó de su trabajo en el equipo. “Yo soy profesional y en su momento me tocó dirigir a Medellín y fui campeón, orgullosamente lo digo porque ser campeón no es fácil”.

El estratega también aseguró que se siente “muy tranquilo, feliz y orgulloso de ser tendencia para tener la posibilidad de dirigir a Nacional. Además, les preguntó a los panelistas de ESPN 360 sobre “¿qué entrenador no quisiera dirigir a Nacional?”

MEDELLIN, COLOMBIA - DECEMBER 10: Leonel Alvarez coach of Medellin reacts during a first leg match between Independiente Medellin and Atletico Nacional as part of Semi Finals of Liga Aguila II 2015 at Atanasio Girardot Stadium on December 10, 2015 in Medellin, Colombia. (Photo by Marcos Ruiz/LatinContent/Getty Images)

Por último, Leonel cerró su intervención asegurando que está ansioso por volver a dirigir y “ojalá se dé la posibilidad y si es con Nacional maravilloso, esperando desde luego aquí en las puntas de los pies”.

“Me usan para armar rumores y, luego, ni siquiera llaman a mi representante”

Leonel Álvarez ha destacado en los últimos meses por ser un nombre presente en todos los sonajeros para ser director técnico, pero al final no se le convoca.

Ante la posibilidad de dirigir equipos como el América de Cali o el Junior de Barranquilla, Álvarez se ha mostrado dispuesto, pese a que usualmente son rumores sin fundamento.

Leonel Álvarez ha sido uno de los estandartes de una camada de entrenadores, que fueron futbolistas en el pasado, y han logrado cosas importantes detrás de la línea de cal.

El antioqueño conquistó dos títulos de la liga colombiana, con Independiente Medellín; una Superliga, con Deportivo Cali, y se consagró como campeón en Paraguay, en 2017, con Cerro Porteño.

Su última experiencia también fue en el balompié guaraní, al frente de Libertad, club del que se despidió en 2019.

