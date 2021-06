Fiscalía General de la Nación llama a juicio a Alberto Salcedo Ramos por un proceso de acoso sexual

(Martín Rosenzveig)

Después de cuatro meses de que se le imputaran cargos por acoso y abuso sexual al escritor Alberto Salcedo Ramos, este martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra el periodista.

Según informó RCN Radio. por reparto el proceso penal será adelantado por el juzgado 20 de conocimiento de Bogotá. Así mismo, de acuerdo con una imagen compartida por este medio la fecha de actualización del proceso, es decir, cuando se redactó el escrito de acusación fue el pasado 5 de mayo, sin embargo hasta ahora se dio a conocer la información.

“Con escrito de acusación contra Alberto Salcedo Ramos por el delito de acto sexual violento en curso quien no se allano a a cargos”, se lee.

¿Cómo ha avanzado el proceso?

En septiembre de 2020, las periodistas colombianas Angie Castellanos y Alejandra Umaña rompieron el silencio y denunciaron por presunto acoso sexual al cronista Alberto Salcedo Ramos. La denuncia salió a la luz en la plataforma Las Igualadas, del diario El Espectador, que publicó un video en el que Castellanos y Umaña narraron cómo en 2011 y 2013, respectivamente, Salcedo, también profesor universitario, las besó a la fuerza y tocó sus cuerpos contra su voluntad, mientras que a la última la obligó a poner la mano en sus genitales.

“Me tomó mucho tiempo entender completamente lo que había pasado. He escuchado a otras mujeres que pensaron: ‘tal vez solo se le fue la mano hoy conmigo, tal vez hubo una confusión y por eso se portó así’. Yo también intenté normalizar la situación, pero tocar o besar a alguien a la fuerza nunca, nunca será algo normal ni aceptable y por eso hoy estoy denunciando”, relató Castellanos en entrevista con la Agencia EFE.

Castellanos contó a Las Igualadas que estando en el apartamento de Salcedo en Bogotá y después de que este la besara y tocara partes de su cuerpo sin su consentimiento, él “empieza a tocarme mis muslos, a presionarme contra su cuerpo y a hacerme sentir su erección. Después de eso yo le pido que ya no más, que por favor no más”.

En su defensa, Salcedo Ramos divulgó un comunicado en el que aseguró que con Castellanos y con Umaña, conocida en el cine para adultos como Amaranta Hank, tuvo “relaciones de adultos”.

En un texto de cuatro páginas en el que se refirió a las denuncias hechas ante la Fiscalía, aseguró que “dada la contundencia de las pruebas” a su favor, no descartará “entablar más adelante procesos penales y civiles contra Las Igualadas y, naturalmente, contra el periódico El Espectador, que les da respaldo”.

Meses después de darse a conocer este hecho, en febrero de este año el escritor y periodista Alberto Salcedo Ramos fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación de cargos por acoso y abuso sexual.

“He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”, publicó en su cuenta de Twitter el 25 de febrero.

Durante esa audiencia virtual el periodista no aceptó los cargos y cuando la jueza le dio algunos minutos para pronunciarse después de la imputación de cargos Salcedo afirmó que “La tengo clara, no necesito minutos, no acepto los cargos”, dijo.

Sin embargo, para la Fiscalía, hay dos fuertes agravantes en su caso: “La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio” y el rompimiento “de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima”.

