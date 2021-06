Andrea Valdiri le envió una muestra de sus labiales a ‘Epa Colombia’ y así reaccionó ella

A Andrea Valdiri y Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, se les ha visto más cerca que nunca. No solo fue por el Instagram Live que presentaron semanas atrás y que tuvo gran acogida por parte de los internautas, es también por el hecho de que ambas influenciadoras han fortalecido su comunicación y apoyo en redes sociales.

Precisamente, la empresaria bogotana está dedicada cien por ciento a su exitoso negocio de keratinas y la bailarina del Carnaval de Barranquilla recién celebró el lanzamiento de marca de labiales, emprendimientos con los que han conseguido destacarse entre las demás personalidades de la farándula criolla, así como generar más ingresos y reputación en las plataformas digitales.

Es por esto que ni Valdiri ni Barrera Rojas han dudado en compartirse algunas muestras de sus productos, sin importar la distancia de sus ciudades y la demora de los envíos en medio de la coyuntura del paro nacional. Esto para aprovechar los miles de usuarios que cada una tiene en redes y, de alguna forma, promocionarlos.

Así las cosas, ‘Epa Colombia’ se pronunció desde las historias de la cuenta de su empresa ‘Epa keratinas 100k’ y le contó a sus seguidores que la barranquillera le envió en exclusiva su caja de labiales ‘La Valdiri’. De hecho, la empresaria aprovechó para mostrar un poco lo que incluye la pequeña caja rosada.

“Miren lo que me envió Andrea Valdiri... Ella es una mujer espectacular, me ha ayudado muchísimo, no te alcanzas a imaginar. Me ha aumentado las ventas y me ha recomendado mucho”, mencionó Daneidy en la grabación, haciendo referencia también a que la bailarina del Carnaval de Barranquilla la ha apoyado con su negocio de keratinas.

De otro lado, la influenciadora bogotana precisó que, aunque en este momento trabaja con una línea de productos para el cabello, la cual le ha traído mucho éxito a su vida, no está interesada en la línea cosmética.

“Yo le dije que me regalara más para algún día poder regalarte, amiga. Yo nunca voy a sacar labiales porque esto no es lo mío, pero te quiero decir que están muy bonitos, la presentación, la caja, el mensaje que trae, me encanta”, expresó.

No faltaron los internautas para quienes este comentario sonó como una indirecta para Yina Calderón, con quien ‘Epa Colombia’ tuvo un altercado semanas atrás por una supuesta competencia de venta de keratinas. Todo sucedió cuando la hermana de la exprotagonista de Nuestra Tele, Juliana Calderón, anunció su negocio también de productos para el cabello y arremetió contra los de la influenciadora bogotana.

No obstante, Andrea Valdiri replicó los videos de ‘Epa Colombia’ en su cuenta oficial de Instagram y le envió mucha fuerza para continuar con sus proyectos profesionales. Incluso, le escribió unas cortas pero contundentes palabras: “Gracias por el apoyo mi reina linda, sabes que conmigo cuentas hasta el final. Dios te bendiga siempre”, agregó la bailarina.

De otro lado, Daneidy Barrera Rojas sorprendió a los internautas con un nuevo anuncio este lunes festivo. Aseguró que si logra vender gran cantidad de sus productos para niñas, destinará las ganancias de los mismos al Chocó, especialmente al municipio de Tumaco.

“Sé que son personas que lo necesitan, entonces yo solicitaré a la policía nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de la keratina. Yo voy a vender muchísimo, voy a hacer historia, porque yo realmente sí quiero ayudar”, enfatizó la influenciadora.

SEGUIR LEYENDO