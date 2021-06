La reina del flow: La increíble razón por la que amenazaron de muerte a uno de sus actores

Cortesía Caracol Televisión

A través de una entrevista con el programa ‘La red’, del Caracol Televisión, el actor Javier Ávila, recordado entre los colombianos por su papel en la serie ‘La reina del flow’ y otras producciones del mencionado canal, denunció públicamente que ha sido víctima de amenazas en su contra que surgen a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto por Ávila en el magazín de entretenimiento, en días recientes le han llegado una gran cantidad de mensajes intimidantes que, en un principio, parecían no tener importancia pero han terminado por volverse insoportables y bastante preocupantes.

“Ya está muerto hijue... y no me importa nada”, “sapo” y “usted me las paga”; fueron algunos de los comentarios que el actor mostró a los presentadores de ‘La red’.

“Esto en ningún momento se espera. Uno no piensa en que un día, común y corriente, de sopetón y de un momento a otro, va a empezar a recibir amenazas de muerte”, señaló Javier Ávila.

Sobre cómo comenzaron los ataques, el actor de ‘La reina del flow’ asegura que llegan desde hace apenas unos días y provienen de un sujeto que, por razones que no han sido confirmadas todavía, busca hacerle daño a él y a su familia. “Estaba trabajando en mi casa, cuando me llega una notificación de redes sociales y veo una serie de amenazas muy explícitas, frías y sangrientas, en las que el tipo dice que me va a coger a cuchilladas a mí y a mi familia”, agregó.

En cuanto a la persona que hace este tipo de amenazas, Javier argumenta que, sorpresivamente, el hombre no se esconde en un perfil falso ni intenta ocultar su identidad, pues inclusive manifiesta haber recibido llamadas intimidantes desde su número personal.

“Lo más curioso es que nunca se ha escabullido en un perfil falso y hasta me llama de su propio número de teléfono. El tipo se mantiene en que va a matarme a mí y a mi familia porque, según dice, unos agentes de tránsito en Madrid (Cundinamarca) le manifestaron que estaban haciendo el proceso de recoger carros mal parqueados por orden mía, como si yo trabajara en la Administración municipal o tuviera nexos con la Secretaría de Tránsito y Transporte o algo por el estilo”, indicó Javier Ávila en su entrevista.

Sin embargo, el actor no descartó que las causas de las amenazas radiquen en su interés de participar dentro de algunos proyectos políticos en el municipio madrileño, donde habita desde hace muchos años.

“Por cosas de la vida yo terminé siendo candidato a la Alcaldía de Madrid en las elecciones pasadas y cuando uno está en una campaña política es normal recibir el apoyo de muchas personas, pero también es común ser hostigado por otras tantas. Cabe aclarar que muchos de los que me hostigaban son agentes de tránsito de esta Administración”, advirtió. Sin embargo, dice que estas presunciones no tienen sustento legal todavía y por eso es importante que se adelanten las investigaciones pertinentes.

Además, aclaró que hizo la respectiva denuncia ante las autoridades y recibió una medida de protección contra la cual se quejó, pues aclara que no se siente protegido por “un papel”.

“Yo no he recibido visitas de algún uniformado de la Policía o del CTI ¡Esto se quedó en papeles y ya! Y este tipo sigue con su vida tranquilo mientras me amenaza constantemente. Lo irónico del caso es que quien está escondido para salvaguardar su vida soy yo”, concluyó Javier Ávila.