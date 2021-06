Margarita Rosa de Francisco se solidariza con la Policía: “¿Qué más pueden hacer? Para ellos tampoco hay futuro”

La actriz Margarita Rosa de Francisco continúa generando odios y amores por sus particulares trinos sobre la coyuntura nacional. Esta vez, muy temprano en la mañana de este lunes 7 de junio, de Francisco madrugó a tuitear sobre los abusos policiales que se han registrado en Colombia y, tal parece, que a muchos no les gustó su posición.

Margarita dijo que siente “tristeza” por los policías que reciben ordenes de sus altos mandos en la fuerza pública para “matar a otros como ellos”. Además, dijo que el Gobierno nacional es un “régimen atroz” y finalizó su publicación con el comentario más ¿polémico?: “¿Qué más pueden hacer? Para ellos tampoco hay futuro”, trinó.

El comentario recibió cientos de críticas, donde le dijeron a Margarita qué por qué cambió de opinión tan pronto sobre el abuso policial. Sin embargo, otros de sus millones de fanáticos coincidieron con ella y reiteraron su apoyo a los uniformados. Algunos de los comentarios que se leyeron fueron:

“Yo siento tristeza por los jóvenes que son llevados como borregos por falsos líderes políticos que prometen cielo y tierra y cuando llegan solo quieren el poder y llenar sus bolsillos con su ideal progresista”; “No creo que haya justificaciones ni que nosotros tengamos que buscárselas. Quien es asesino es asesino y se busca cualquier pretexto para hacerlo. Eso es psicología, no me lo saco de la manga”; “No jodas Margarita nadie mata por que le toca; “A mi no, a ellos nadie les pone un revólver en la cabeza para que maten. Es una DECISIÓN que ellos toman”, entre otros.